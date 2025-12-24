24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड कुछ ही देर में टूटा, बिहार के कप्तान ने ठोक डाली महज इतनी गेंदों पर सेंचुरी

Vaibhav Suryavanshi record Broken by S Gani: वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक जड़ लिस्‍ट ए क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसी मैच में कुछ ही देर बाद बिहार के कप्‍तान ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 24, 2025

Vaibhav Suryavanshi record Broken by S Gani

बिहार के कप्‍तान सकीबुल गनी और वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricmawa)

Vaibhav Suryavanshi record Broken by S Gani: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच हाईस्‍कोरिंग मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने महज 84 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौकों और 15 छक्‍कों की मदद से 190 रनों की दमदार पारी खेली है। उन्‍होंने सिर्फ 36 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और लिस्‍ट ए क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन, इसी मैच में कुछ ही देर बाद उनके कप्‍तान ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार के कप्‍तान सकीबुल गनी ने महज 32 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली।

सकीबुल गनी बने नंबर-1 बल्‍लेबाज

बिहार के कप्‍तान सकीबुल गनी लिस्‍ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं। उन्‍होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह को रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिन्‍होंने विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन में ही अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ही 35 गेंदों पर सेंचुरी लगाई थी।

लिस्‍ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय

नामगेंदमैचतारीख
सकीबुल गनी32बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश24 दिसंबर, 2025
इशान किशन33झारखंड बनाम कर्नाटक24 दिसंबर, 2025
अनमोलप्रीत सिंह35पंजाब बनाम अरुणाचल प्रदेश21 दिसंबर, 2024
वैभव सूर्यवंशी36बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश24 दिसंबर, 2025
युसुफ पठान40बड़ोदा बनाम महाराष्‍ट्र16 फरवरी, 2010

ये भी पढ़ें

VHT 2025-26: 37 वर्षीय इशांत शर्मा के सामने विजय हजारे ट्रॉफी में थर-थर कांपे बल्‍लेबाज, एक के बाद एक इतने ओवर मेडन फेंके
क्रिकेट
Ishant Sharma VHT 2025-26

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

24 Dec 2025 01:46 pm

Published on:

24 Dec 2025 12:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड कुछ ही देर में टूटा, बिहार के कप्तान ने ठोक डाली महज इतनी गेंदों पर सेंचुरी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बिहार ने खड़ा किया 574 रनों का स्कोर, विजय हज़ारे के इतिहास में मात्र दूसरी बार बने 500 से ज्यादा रन, देखें टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से चूके

vaibhav suryavanshi miss fastest double century
क्रिकेट

राशिद खान को क्यों अपने ही देश में करना पड़ता है बुलेटप्रूफ कार में सफर? दिया चौंकाने वाला बयान

Rashid Khan
क्रिकेट

वनडे इतिहास में पहली बार बना 550 से ज्यादा का स्कोर, बिहार के इस खिलाड़ी ने ठोका वैभव सूर्यवंशी से भी तेज शतक, लगी रिकॉर्ड की झड़ी

क्रिकेट

विराट कोहली की कप्तानी पर इस दिग्गज ने खड़े किए सवाल, डिविलियर्स बोले – मुझे चिढ़ होती है जब…

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.