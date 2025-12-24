वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड कुछ ही देर में टूटा, बिहार के कप्तान ने ठोक डाली महज इतनी गेंदों पर सेंचुरी

बिहार के कप्तान सकीबुल गनी और वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricmawa)
Vaibhav Suryavanshi record Broken by S Gani: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच हाईस्कोरिंग मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने महज 84 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रनों की दमदार पारी खेली है। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और लिस्ट ए क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन, इसी मैच में कुछ ही देर बाद उनके कप्तान ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने महज 32 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली।
बिहार के कप्तान सकीबुल गनी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह को रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन में ही अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ही 35 गेंदों पर सेंचुरी लगाई थी।
|नाम
|गेंद
|मैच
|तारीख
|सकीबुल गनी
|32
|बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश
|24 दिसंबर, 2025
|इशान किशन
|33
|झारखंड बनाम कर्नाटक
|24 दिसंबर, 2025
|अनमोलप्रीत सिंह
|35
|पंजाब बनाम अरुणाचल प्रदेश
|21 दिसंबर, 2024
|वैभव सूर्यवंशी
|36
|बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश
|24 दिसंबर, 2025
|युसुफ पठान
|40
|बड़ोदा बनाम महाराष्ट्र
|16 फरवरी, 2010
