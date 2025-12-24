वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड कुछ ही देर में टूटा, बिहार के कप्तान ने ठोक डाली महज इतनी गेंदों पर सेंचुरी

Vaibhav Suryavanshi record Broken by S Gani: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच हाईस्‍कोरिंग मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने महज 84 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौकों और 15 छक्‍कों की मदद से 190 रनों की दमदार पारी खेली है। उन्‍होंने सिर्फ 36 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और लिस्‍ट ए क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन, इसी मैच में कुछ ही देर बाद उनके कप्‍तान ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार के कप्‍तान सकीबुल गनी ने महज 32 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली।