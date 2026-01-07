Vijay Hazare Trophy 2025-26: ‘एक क्रिकेटर के तौर पर यह स्वीकार करना होगा’, देवदत्त पडिक्कल ने वनडे टीम में शामिल न होने पर दिया बयान

वनडे फॉर्मेट में इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम में अपनी जगह न बना पाने वाले पडिक्कल अपने करियर में धैर्य को अहम मानते हैं। उनका कहना है कि क्रिकेटर के तौर पर खिलाड़ी को यह स्वीकार करना होता है और अपना काम करते रहना चाहिए। पडिक्कल ने कहा कि वह टीम सेलेक्शन पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन इसे निराशाजनक अनुभव के रूप में नहीं देखते। उनका मानना है कि टीम में कई बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना आसान नहीं होता। उन्होंने स्वीकार किया कि वनडे टीम में प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण है। घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन ही वह आधार है, जो आगे चलकर मौके तैयार करता है। इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ रहे हैं और चयन को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं।