इंग्लैंड के इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC पर लगाया भेदभाव और मनमानी का आरोप, कहा -सब जानते हैं इसे कौन चला रहा है

Moeen Ali KKR, ICC: इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व खिलाड़ी मोईन अली ने मुस्तफिज़ुर रहमान के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने और इससे जुड़े विवाद पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहा है और मुस्तफिज़ुर के साथ हुई यह घटना हालात को और खराब कर रही है। मोईन का मानना है कि यहां कुछ भी सही नहीं लग रहा और इन मुद्दों को ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि यह सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में पहले से कई चुनौतियां हैं और ऐसे में क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना चाहिए, वरना यह खेल लगातार खतरे में पड़ता जाएगा।