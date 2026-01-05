Malaysia Open 2026: एक साल से नहीं जीता पीवी सिंधु ने कोई खिताब, मलेशिया ओपन में पेश करेगी भारतीय चुनौती

पुरुष युगल में भारत की उम्मीदों की अगुवाई दो बार के विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी करेंगे। इस बीच, महिला युगल में भारत की चुनौती का नेतृत्व ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद करेंगी, जो पिछले महीने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपना खिताब बचाने के बाद इस टूर्नामेंट में उतर रही हैं। मिश्रित युगल में, पेरिस 2024 ओलंपियन तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला दुनिया की नंबर 17 रैंकिंग वाली भारत की टॉप जोड़ी हैं।