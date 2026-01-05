5 जनवरी 2026,

सोमवार

अन्य खेल

Malaysia Open 2026: एक साल से नहीं जीता पीवी सिंधु ने कोई खिताब, मलेशिया ओपन में पेश करेगी भारतीय चुनौती

30 साल की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु पिछले सितंबर में चाइना मास्टर्स में पेरिस 2024 ओलंपिक चैंपियन एन से यंग से क्वार्टर-फाइनल में हारने के बाद से बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में नहीं खेली हैं। सिंधु ने पैर की चोट से उबरने के लिए 2025 सीजन के शेष टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में खिताब जीता था।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 05, 2026

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु (Photo - BFI)

Malaysia Open 2026: दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु मंगलवार से कुआलालंपुर के एक्सियाटा एरिना में शुरू हो रहे मलेशिया ओपन 2026 में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगी। पिछले सितंबर के बाद यह उनका पहला टूर्नामेंट होगा। ये सीजन का पहला सुपर 1000 इवेंट है, और चोटों से भरे मुश्किल 2025 के बाद सिंधु के लिए ये एक नई शुरुआत की तरह होगा।

12 महीने पहले जीता तह खिताब

30 साल की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु पिछले सितंबर में चाइना मास्टर्स में पेरिस 2024 ओलंपिक चैंपियन एन से यंग से क्वार्टर-फाइनल में हारने के बाद से बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में नहीं खेली हैं। सिंधु ने पैर की चोट से उबरने के लिए 2025 सीजन के शेष टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में खिताब जीता था।

कल से शुरु हो रहे इस टूर्नामेंट में भारत की महिला एकल चुनौती में मालविका बंसोड़ और उन्नति हुड्डा भी शामिल होंगी। पुरुष एकल में, पेरिस 2024 सेमी-फाइनलिस्ट लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भारतीय उम्मीदों को आगे बढ़ाएंगे। दोनों ने पिछले साल सफलता का स्वाद चखा था, सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 में और शेट्टी ने यूएस ओपन सुपर 300 में, लेकिन उनका सीजन उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसमें कई बार पहले राउंड में ही बाहर होना पड़ा।

पुरुष युगल में भारत की उम्मीदों की अगुवाई दो बार के विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी करेंगे। इस बीच, महिला युगल में भारत की चुनौती का नेतृत्व ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद करेंगी, जो पिछले महीने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपना खिताब बचाने के बाद इस टूर्नामेंट में उतर रही हैं। मिश्रित युगल में, पेरिस 2024 ओलंपियन तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला दुनिया की नंबर 17 रैंकिंग वाली भारत की टॉप जोड़ी हैं।

Updated on:

05 Jan 2026 06:55 pm

Published on:

05 Jan 2026 06:54 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Malaysia Open 2026: एक साल से नहीं जीता पीवी सिंधु ने कोई खिताब, मलेशिया ओपन में पेश करेगी भारतीय चुनौती

