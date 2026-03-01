ईरान-इजराइल जंग के बीच फ्लाइट्स कैंसिल होने से दुबई में फंसी पीवी सिंधु, कतर में भारत की बास्केटबॉल टीम…

महिला सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकीं सिंधु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो डाला है, जिसमें एयरपोर्ट पर भीड़ दिख रही है और लोग यूनाइटेड अरब अमीरात में अधिकारियों से अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ्लाइट्स कब फिर से शुरू होंगी। इंडिया की सबसे सफल बैडमिंटन प्लेयर और ऑल-इंग्लैंड की पूर्व मेडलिस्ट सिंधु ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक इंस्टा स्टोरी डाली है, जिसके कैप्शन में लिखा है, ‘अगली सूचना तक सभी फ्लाइट्स सस्पेंड हैं।’