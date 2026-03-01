1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

ईरान-इजराइल जंग के बीच फ्लाइट्स कैंसिल होने से दुबई में फंसी पीवी सिंधु, कतर में भारत की बास्केटबॉल टीम…

महिला सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकीं सिंधु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो डाला है, जिसमें एयरपोर्ट पर भीड़ दिख रही है और लोग यूनाइटेड अरब अमीरात में अधिकारियों से अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ्लाइट्स कब फिर से शुरू होंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 01, 2026

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु (Photo - BFI)

PV Sindhu, Iran–Israel war: दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर पीवी सिंधु शनिवार को दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं, जब वे इंग्लैंड के बर्मिंघम जा रही थीं। ईरान और यूएस-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए गए थे। सिंधु मशहूर ऑल-इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बर्मिंघम जा रही हैं।

पीवी सिंधु दुबई में फंसी

महिला सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकीं सिंधु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो डाला है, जिसमें एयरपोर्ट पर भीड़ दिख रही है और लोग यूनाइटेड अरब अमीरात में अधिकारियों से अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ्लाइट्स कब फिर से शुरू होंगी। इंडिया की सबसे सफल बैडमिंटन प्लेयर और ऑल-इंग्लैंड की पूर्व मेडलिस्ट सिंधु ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक इंस्टा स्टोरी डाली है, जिसके कैप्शन में लिखा है, ‘अगली सूचना तक सभी फ्लाइट्स सस्पेंड हैं।’

बीएआई के सूत्रों ने बताया, "पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड जाने वाली थीं, लेकिन दुबई में फंस गईं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) उनके और एमिरेट्स के संपर्क में है। दूसरे प्लेयर्स पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन सिंधु ने आज ही जाने पर जोर दिया और सुबह की फ्लाइट ली। उम्मीद है कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा।"

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं सिंधु

सिंधु ने रियो डी जनेरियो में 2016 ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल और टोक्यो में 2020 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बीच, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की मेन्स डबल्स जोड़ी, 3-8 मार्च तक यूटिलिटा एरिना बर्मिंघम, किंग एडवर्ड्स रोड में होने वाले इवेंट के लिए बर्मिंघम पहुंच गई है।

भारतीय बास्केटबॉल टीम भी कतर में फंसी

इस तनाव का असर दूसरे भारतीय खिलाड़ियों पर भी पड़ा है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ ने बताया कि भारत की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम कतर की राजधानी दोहा में फंसी हुई है। टीम वहां एफआईबीए बास्केटबॉल विश्व कप 2027 एशियाई क्वालिफायर मुकाबले के लिए गई थी।

इजरायल और यूएस के ईरान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ गया है, जिसके बाद तेहरान ने रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में जहाजों और शिपिंग इंटरेस्ट पर हमला करने की धमकी दी है। हमलों की संभावना ने पूरे इलाके में यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचने के लिए हवाई यात्रा में रुकावट डाली है।

दुबई एयरपोर्ट ने अगली सूचना तक सभी ऑपरेशन पहले ही रोक दिए हैं, जबकि भारत से यूरोप और अफ्रीका जाने वाली फ्लाइट्स में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हुई हैं क्योंकि वे दुबई और गल्फ रीजन से होकर गुजरती हैं।

ये भी पढ़ें

ईरान-इजराइल जंग के बीच T20 वर्ल्डकप को लेकर बड़ा अपडेट, ICC को अचानक बनाना पड़ा इमरजेंसी प्लान
क्रिकेट
Team India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

01 Mar 2026 07:52 am

Hindi News / Sports / Other Sports / ईरान-इजराइल जंग के बीच फ्लाइट्स कैंसिल होने से दुबई में फंसी पीवी सिंधु, कतर में भारत की बास्केटबॉल टीम…

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

Iran Israel Conflict Latest Updates

पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैनेजमेंट ने किया भद्दा मजाक, बिल न चुकाने पर होटल ने किया ये हाल

Pakistani Players
खेल

F-1 के सपने की तरफ रफ्तार से बढ़ रही हैं फरीदाबाद की 9 वर्षीय अर्शी गुप्ता

अन्य खेल

‘एक रुपया भी नहीं कमाया’…मैरी कॉम ने विवादित बयान पर दी सफाई, पुरुष समाज से मांगी माफी

Mary Kom
अन्य खेल

अजित पवार का निधन: पीवी सिंधु को जिंदगी भर रहेगा इस बात का मलाल, इस बात से हुई थीं प्रभावित

PV Sindhu
खेल

Indonesia Masters: पीवी सिंधु को मिला रेड कार्ड, चेन युफेई से हारकर बाहर, लक्ष्य सेन का भी सफर समाप्त

अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.