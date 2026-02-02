‘एक रुपया भी नहीं कमाया’…मैरी कॉम ने विवादित बयान पर दी सफाई, पुरुष समाज से मांगी माफी

विवाद का एक बड़ा हिस्सा उन खेल प्रेमियों से आया, जिन्हें लगा कि मैरी कॉम ने युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के संघर्ष को कमतर आंका है। इस पर उन्होंने साफ कहा कि उन्हें फुटबॉल से कोई विरोध नहीं है और वह इस खेल को दिल से पसंद करती हैं। उन्होंने सुनील छेत्री और भाईचुंग भूटिया जैसे दिग्गजों का उदाहरण देते हुए कहा कि हर खिलाड़ी गली से शुरुआत करता है और मेहनत व दृढ़ता से ही ऊंचाई तक पहुंचता है। मैरी कॉम ने स्वीकार किया कि उनका बयान भावनात्मक रूप से अत्यधिक तनाव के क्षण में आया, जब वर्षों का दर्द, डिप्रेशन और विश्वासघात एक साथ सामने आ गया। उन्होंने व्यापक पुरुष समाज से माफी मांगते हुए कहा कि उनका बयान किसी विचारधारा या सीख के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।