मैरी कॉम के दो अफेयर थे, पूर्व पति ऑनलर का बड़ा खुलासा, कहा- मुझे इस्तेमाल करने फेंक दिया और अब…

ओनलर ने कहा- मैं उसे माफ कर सकता हूं, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं उसके लिए इस्तेमाल करके फेंकने जैसा हूं। उसकी एकेडमी की नींव किसने रखी? किसने रजिस्ट्रेशन करवाया? और अब कोई और चेयरमैन बन गया है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। बता दें कि ओन्लर और मैरी कॉम की शादी 2005 में हुई थी और उनके चार बच्चे हैं। दोनों का 2023 में तलाक हो गया।