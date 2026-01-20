साइना ने अपने फैसले के बारे में बताते हुए एक पॉडकास्ट में कहा कि मैंने दो साल पहले ही खेलना बंद कर दिया था। मुझे सच में लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेल में एंट्री की थी और अपनी शर्तों पर ही इसे छोड़ा है। इसलिए इसकी घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर आप अब और खेलने में सक्षम नहीं हैं तो बस इतना ही। यह ठीक है। पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 ने कहा कि उनका ये फैसला घुटने की गंभीर समस्या के चलते आया है, जिससे लगातार ट्रेनिंग करना नामुमकिन हो गया।