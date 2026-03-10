क्रिकेट जगत में लोहा मनवाने के बाद अब इस टूर्नामेंट में दमखम दिखाने उतरेंगे भारतीय, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

भारतीय एथलीटों के सामने इस प्रतियोगिता में कई विदेशी दिग्गज भी कड़ी चुनौती पेश करेंगे। सर्बिया के जेल्को दिमित्रिजेविच अपनी श्रेणी (F51 क्लब थ्रो) के विश्व रिकॉर्ड धारक हैं, जिन्होंने 2012 और 2016 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते और सर्बिया के लिए पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता और साबित किया कि उनका जज्बा अभी भी बरकरार है। उन्हीं के देश के नेबोजसा ड्यूरिच ने पेरिस 2024 में शॉट पुट में 11.98 मीटर का थ्रो कर रजत पदक हासिल किया था। मिस्र की फातिमा सुवैद ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर T35 स्पर्धा में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता था।



इन अनुभवी और रिकॉर्डधारी विदेशी एथलीटों की मौजूदगी से प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा रहेगा और भारतीय एथलीटों को शीर्ष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी क्षमता परखने का एक अहम मौका मिलेगा।​​​​​​​​​​​​​​​​ गौरतलब है कि 2025 के पहले संस्करण में भारत ने 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 134 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। इस बार खिलाड़ियों का इरादा उस प्रदर्शन को और ऊंचाई पर ले जाने का होगा।