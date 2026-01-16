ऊपर से बीट टपका रहे थे कबूतर, नीचे चल रहा था चैंपियन का मैच, पहले घुस आया था बंदर… India Open ने कटाई देश की नाक

BWF ने स्वच्छता, पशु नियंत्रण और सामान्य सफाई जैसे क्षेत्रों में सुधार की जरूरत मानी, लेकिन BAI की तुरंत कार्रवाई की सराहना की। खिलाड़ियों ने भी खेल सतह, फ्लोरिंग, जिम और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की पुष्टि की है। BAI के महासचिव संजय मिश्रा ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' से कहा, “इंडिया ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टेस्ट इवेंट था। इस हफ्ते के अनुभव से हम सीखेंगे और अगस्त में सब कुछ बेहतर बनाएंगे। ठंड अगस्त में नहीं होगी, स्टेडियम में एयर कंडीशनिंग है और अब हीटर भी लगाए गए हैं। रहने, खेल क्षेत्र, खाने और ट्रांसपोर्ट जैसी मुख्य सुविधाएं अच्छी रहीं। बंदर जैसी अचानक समस्या से निपटने के लिए अब दिन-रात अधिक गार्ड तैनात किए जाएंगे। सफाई में और सुधार होगा। खेल मंत्रालय और BWF के साथ बैठकें होंगी, सभी मुद्दे ठीक करेंगे।”