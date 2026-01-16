टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ी राहत, नेट्स में लौटा ये खतरनाक तेज गेंदबाज, क्या टीम में मिलेगी जगह?

25 वर्षीय शाहीन अफरीदी को बिग बैश लीग के दौरान ब्रिस्बेन हीट की ओर से खेलते हुए बाएं घुटने में चोट लगी थी। उनका यह पहला बीबीएल सीजन ज्यादा सफल नहीं रहा, जहां उन्होंने चार मैचों में केवल दो विकेट लिए और प्रति विकेट औसत 76.5 रहा। इसके अलावा, पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ पहले मैच में दो बीमर फेंकने के कारण उन्हें गेंदबाजी से निलंबित भी किया गया था। ब्रिस्बेन में कराए गए एमआरआई स्कैन में कोई गंभीर चोट सामने नहीं आई थी, लेकिन इसके बावजूद पीसीबी ने एहतियातन शाहीन को बिग बैश लीग से वापस बुलाकर लाहौर भेज दिया।