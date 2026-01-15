भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का जिस अधिकारी ने किया था ऐलान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसी को किया बर्खास्त

बांग्लादेश क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCBtigers)
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने नजमुल इस्लाम को बोर्ड की वित्त समिति के अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला किया है। यह फैसला राष्ट्रीय क्रिकेटरों द्वारा क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन (CWA) के बैनर तले यह ऐलान किए जाने के कुछ घंटे बाद आया कि जब तक नजमुल इस्तीफा नहीं देते, वे बीपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके चलते बोर्ड को शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में नोआखाली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले को स्थगित करना पड़ा।
बीसीबी ने बताया कि अमीनुल इस्लाम नजमुल की जगह वित्त समिति के अध्यक्ष बनेंगे। बयान में कहा गया, "बीसीबी अध्यक्ष ने नजमुल इस्लाम को वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का फैसला किया है। यह फैसला बीसीबी संविधान के आर्टिकल 31 के तहत बीसीबी प्रेसिडेंट को मिली अथॉरिटी के अनुसार लिया गया है, जिसका मकसद बोर्ड के कामों को लगातार सुचारू और प्रभावी ढंग से चलाना है। अगले नोटिस तक, बीसीबी अध्यक्ष फाइनेंस कमेटी के एक्टिंग चेयरमैन का पद संभालेंगे।"
नोआखाली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स के बीच यह मैच दोपहर 1 बजे शुरू होना था, जिसके लिए टॉस 12:30 बजे होना था और दोनों कप्तानों के टॉस के लिए न आने के बाद रेफरी मैदान के बीच में अकेला खड़ा रहा। अंत में मुकाबला रद्द करने का फैसला किया गया।
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने टी20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद पर आईसीसी और बीसीसीआई के साथ बातचीत का सुझाव दिया, जिसके बाद इस्लाम ने तमीम इकबाल को 'भारतीय एजेंट' बताया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बुधवार शाम को एक बयान जारी करते हुए कहा था कि इस्लाम की टिप्पणियां उनके मूल्यों से मेल नहीं खातीं।
बोर्ड ने बयान में कहा था, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड किसी भी निदेशक या बोर्ड सदस्य द्वारा दिए गए किसी भी बयान या टिप्पणी का समर्थन नहीं करता या उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, जब तक कि इसे बोर्ड के नामित प्रवक्ता या मीडिया और संचार विभाग के माध्यम से औपचारिक रूप से जारी न किया गया हो।"
बयान में आगे कहा गया, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यह भी स्पष्ट करता है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, जिसका व्यवहार या टिप्पणियां क्रिकेटरों के प्रति अनादर दिखाती हैं या बांग्लादेश क्रिकेट की प्रतिष्ठा और अखंडता को नुकसान पहुंचाती हैं।"
सीएडब्ल्यूबी के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने पत्रकारों से कहा कि अगर चेतावनी के बाद नजमुल को उनके पद से नहीं हटाया गया, तो क्रिकेटर बीपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे।
मोहम्मद मिथुन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम तभी खेलेंगे, जब वे हमारी मांगों को पूरी करेंगे। हम मुद्दों को सुलझाने के लिए बंद कमरे में बैठकें करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। हम अभी भी उसी रुख पर कायम हैं। हर चीज की एक सीमा होती है। उसने सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे उनकी बातों में क्रिकेट के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा। हमें नहीं लगता कि उन्हें इस पद पर रहना चाहिए। हमने पहले भी उनकी टिप्पणियों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम भ्रमित हैं, एक क्रिकेट बोर्ड निदेशक के तौर पर वह क्या करना चाहते हैं?"
