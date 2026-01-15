T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने बढ़ाई टेंशन, बदलनी पड़ेगी भारतीय टीम!

T20 World Cup 2026 से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। वनडे सीरीज के बाकी मैचों से बाहर होने के कुछ ही दिनों बाद ही वाशिंगटन सुंदर को अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया का ये आखिरी टी20 इंटरनेशनल असाइनमेंट है। यह सीरीज मेगा होम वर्ल्ड कप के लिए एक ड्रेस रिहर्सल थी। लेकिन, सुंदर इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वाशिंगटन की चोट ने उनके 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर भी सस्पेंस बढ़ा दिया है, अगर वह मैच फिट नहीं हुए तो टीम इंडिया को मजबूरी स्क्वाड में बदलाव करना होगा।