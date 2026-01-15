बांग्लादेश क्रिकेट में मचा घमासान, खिलाड़ियों का BCB निदेशक को अल्टीमेटम, बोले- इस्तीफा नहीं दिया तो सभी फॉर्मेट का करेंगे बहिष्कार

बांग्लादेश के क्रिकेटरों ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट का बहिष्कार करने की धमकी दी है। उनका साफ कहना है कि बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के निदेशक नजमुल इस्लाम 15 जनवरी की दोपहर तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तो खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरेंगे। क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) पर तलवार लटका दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एसोसिएशन ने कहा है कि अगर नजमुल गुरुवार को अगले बीपीएल मैच से पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो खिलाड़ी मैदान में उतरने से इनकार कर देंगे। क्रिकेटर्स के इस फैसले के बाद बांग्‍लादेश में आंतरिक विवाद बढ़ गया है।