28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

अजित पवार का निधन: पीवी सिंधु को जिंदगी भर रहेगा इस बात का मलाल, इस बात से हुई थीं प्रभावित

Ajit Pawar Death: अजित पवार ने साल 1991 से लगातार 7 बार बारामती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें हर बार भारी अंतर से जीत हासिल की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 28, 2026

PV Sindhu

पीवी सिंधु और अजित पवार (फोटो- IANS)

भारत की स्टार बैटमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक जताया है। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट ने बताया कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वह एनसीपी प्रमुख के कई बार बुलावे के बावजूद बारामती नहीं गईं। बता दें कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनावों के बीच, डिप्टी सीएम अजित पवार बुधवार को एक जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। इसी दौरान एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया।

घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। इस हादसे में एनसीपी प्रमुख समेत 5 लोगों की जान चली गई। पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रेस्ट इन पीस, अजित दादा। मुझे आपसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला, और हर बार मैं आपके अनुशासन, आपके काम के प्रति समर्पण और अपने लोगों के प्रति आपके प्यार से प्रभावित हुई। आपने मुझसे अक्सर कहा था, 'मेरे बारामती आओ।' मैं सोचती रही कि कभी समय मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से न आने का पछतावा होगा।"

सिंधु ने लिखा, "कैप्टन शांभवी पाठक, कैप्टन सुमित कपूर, पिंकी माली और पीएसओ विदीप जाधव के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इतनी सारी जानें चली गईं। इतने सारे परिवार बिखर गए। भगवान सभी को इस दुख से उबरने की शक्ति दे।"

हर बार मिली भारी जीत

अजित पवार ने साल 1991 से लगातार 7 बार बारामती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें हर बार भारी अंतर से जीत हासिल की। ​​उनकी ताकत का आधार महाराष्ट्र का सहकारी क्षेत्र था। उन्हें एमओए कार्यकारी समिति ने 2025-29 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना था।

अजित पवार ने 16 साल तक पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (पीडीसी) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और चीनी सहकारी समितियों और मिल्क यूनियन पर उनका काफी गहरा प्रभाव था। उन्होंने चार मुख्यमंत्रियों (विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण और उद्धव ठाकरे) के तहत महाराष्ट्र में लगभग हर प्रमुख मंत्री पद संभाला था, जिसमें जल संसाधन, बिजली और ग्रामीण विकास शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

28 Jan 2026 06:32 pm

Hindi News / Sports / अजित पवार का निधन: पीवी सिंधु को जिंदगी भर रहेगा इस बात का मलाल, इस बात से हुई थीं प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ 4th T20: ईशान किशन इस वजह से हुए प्लेइंग 11 से बाहर, उनका रिप्लेसमेंट सुन पकड़ लेंगे सिर

IND vs NZ
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के हर मैच में काली पट्टी बांधकर उतरेंगे पाक खिलाड़ी, जानें PCB क्यों उठाने जा रहा ये कदम

Pakistan Cricket Team
क्रिकेट

फॉर्म में लौटते ही सूर्यकुमार को फायदा, T20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, जानें कौन है नंबर 1 बल्लेबाज

Suryakumar yadav and abhishek sharma
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में अगर भारत के खिलाफ नहीं खेला पाकिस्तान, तो लगेगा 300 करोड़ से ज्यादा का झटका!

Ind vs Pak Asia Cup mohammed shami coach confident india will win
क्रिकेट

भारत हारकर भी पहुंचेगा सेमीफाइनल में तो पाकिस्‍तान जीतकर भी होगा बाहर! समझें पूरा गणित

U19 World Cup Semi Final Scenario
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.