धोनी के बाद CSK को लगा एक और बड़ा झटका, ये स्टार खिलाड़ी भी हुआ पूरे IPL से बाहर!

Khaleel Ahmed Ruled Out IPL 2026: पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की राहें मुश्किल होती जा रही हैं। अभी फैंस पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चोट से उबरने का इंतजार कर ही रहे थे कि टीम को एक और तगड़ा झटका लग गया है। खबर आ रही है कि स्टार तेज गेंदबाज खलील अहमद चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हालांकि, सीएसके ने अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। लेकिन न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है।