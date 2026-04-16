MI vs PBKS: पंजाब के खिलाफ रोहित शर्मा के बिना उतरेगा मुंबई, इस विस्फोटक बल्लेबाज को मिलेगा मौका, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

एमआई 4 मैचों में 3 मैच में लगातार हार चुकी है और अंकतालिका में नौवें स्थान पर मौजूद है। पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत हासिल कर 2 अंक लेने के लिए एमआई को एक टीम के रूप में जोरदार प्रदर्शन करना होगा। रोहित शर्मा का इस मैच में खेलना संदिग्ध है। रयान रिकल्टन के साथ डिकॉक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इन दोनों में किसी एक को बड़ी पारी खेलनी होगी। सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर और शरफेन रदरफोर्ड को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को शुरुआती विकेट लेने होंगे। तभी एमआई पंजाब के खिलाफ जीत हासिल कर सकती है। एमआई की प्लेइंग इलेवन में रोहित के अलावा भी बदलाव दिख सकता है।