MI vs PBKS Pitch and Weather Report: हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला या बारिश बिगाड़ेगी खेल? पढ़ें मुंबई की पिच और मौसम का हाल

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच IPL के इतिहास में अब तक कुल 34 मैच खेले जा चुके हैं। इनमें मुंबई इंडियंस ने 17 और पंजाब किंग्स ने भी 17 मैच जीते हैं। इस लिहाज से दोनों टीमों के बीच अब तक कांटे की टक्कर रही है। पिछले सीजन में दोनों टीमें दो बार आमने-सामने हुई थीं। लीग चरण में जयपुर में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया था। वहीं सीजन के दूसरे क्वालीफायर में पंजाब ने मुंबई को 5 विकेट से पटखनी देकर फाइनल में जगह बनाई थी। पिछले पांच मुकाबलों पर नजर डालें तो पंजाब किंग्स को तीन में जीत मिली है, जबकि मुंबई इंडियंस दो मैच जीत सकी है। ऐसे में गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिलने की उम्मीद है।