याददाश्त कमजोर, राहगीरों और ऑटो ड्राइवरों से मांगते हैं सिगरेट, विनोद कांबली की हालत खराब, दिमाग में जमा खून का थक्का

Vinod Kambli health update: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की सेहत एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। यूरिन इंफेक्शन से उबरने के डेढ़ साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उनकी सेहत अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। उनके करीबी दोस्तों के अनुसार फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी तबीयत में उतार-चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहे हैं।