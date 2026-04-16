IPL 2026 में मचा बवाल! CSK ने RCB की शिकायत करते हुए BCCI को लिखा पत्र, अपमानित किए जाने का लगाया आरोप

मैच के दौरान डीजे द्वारा बजाए गए गानों को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से शिकायत की है। सीएसके प्रबंधन ने गानों को अपना अपमान बताया है। सीएसके को तब बुरा लगा जब स्टेडियम के डीजे ने मैच के दौरान 'डोसा, इडली, सांभर, चटनी' गाना बजाया। सीएसके के मुताबिक, सोशल मीडिया पर लोकप्रिय इस गाने का मैच के दौरान इस्तेमाल किए जाने का समय और संदर्भ गलत था।