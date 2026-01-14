Indian Open: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, हुईं उलटफेर का शिकार, वियतनाम की गुयेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर

पीवी सिंधु ने इंडियन ओपन में किया निराश (Photo - BFI)
PV sindhu, Indian Open 2026: इंडिया ओपन 2026 के शुरुआती दौर में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है। बुधवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित राउंड ऑफ 32 में वियतनाम की टीएल गुयेन ने सिंधु को मात दी।
पीवी सिंधु ने मैच की शुरुआत में अहम प्वाइंट्स बचाए और कड़े मुकाबले वाले पहले गेम में गुयेन को 22-20 से हराया। भारतीय खिलाड़ी ने वियतनामी शटलर के शानदार खेल के बावजूद पहले गेम को जीतने के लिए अपने मजबूत डिफेंस और नेट प्ले पर भरोसा किया।
हालांकि, गुयेन ने दूसरे गेम में आक्रामक रवैया अपनाकर पासा पलट दिया। उन्होंने रैलियों पर दबदबा बनाया, सिंधु के बैककोर्ट को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया और भारतीय खिलाड़ी से कई अनफोर्स्ड एरर करवाए, जिससे 21-12 की शानदार जीत के साथ मैच बराबर कर लिया।
निर्णायक गेम में गुयेन ने अपनी लय बरकरार रखी। दूसरी ओर, सिंधु कंट्रोल हासिल करने के लिए संघर्ष करती नजर आईं। वियतनामी खिलाड़ी ने तेज रिटर्न और लगातार अटैकिंग खेल से दबाव बनाए रखा और धीरे-धीरे बढ़त बना ली। सिंधु ने वापसी की कोशिश की, लेकिन गुयेन शांत रहीं और मैच 21-15 से जीतकर टूर्नामेंट के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक को अंजाम दिया।
इस हार से सिंधु का घरेलू टूर्नामेंट में सफर जल्दी खत्म हो गया, जबकि गुयेन आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत के साथ आगे बढ़ीं। पीवी सिंधु पिछले साल के सुपर 750 टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थीं, लेकिन सेमीफाइनल में लय बनाए रखने में नाकाम रहीं। पहले राउंड में इस हार ने भारतीय फैंस को काफी निराश किया है।
सिंधु ने 2026 सीजन की शुरुआत अच्छी की थी, मलेशिया में सुपर 1000 कुआलालंपुर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंची थीं। हालांकि, उन्हें दुनिया की नंबर दो खिलाड़ी वांग झीयी से एक करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। सिंधु चीनी शटलर से 16-21, 15-21 से हार गईं।
बड़ी खबरेंView All
अन्य खेल
खेल
ट्रेंडिंग