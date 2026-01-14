Indian Open: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, हुईं उलटफेर का शिकार, वियतनाम की गुयेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर

निर्णायक गेम में गुयेन ने अपनी लय बरकरार रखी। दूसरी ओर, सिंधु कंट्रोल हासिल करने के लिए संघर्ष करती नजर आईं। वियतनामी खिलाड़ी ने तेज रिटर्न और लगातार अटैकिंग खेल से दबाव बनाए रखा और धीरे-धीरे बढ़त बना ली। सिंधु ने वापसी की कोशिश की, लेकिन गुयेन शांत रहीं और मैच 21-15 से जीतकर टूर्नामेंट के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक को अंजाम दिया।