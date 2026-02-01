13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैनेजमेंट ने किया भद्दा मजाक, बिल न चुकाने पर होटल ने किया ये हाल

कोच ने पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन घंटों तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। इस दौरान न खिलाड़ियों को आराम करने की कोई व्यवस्था मिली और न ही खाने-पीने का इंतजाम हो पाया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 13, 2026

Pakistani Players

सड़क पर बैठे पाकिस्तानी खिलाड़ी (फोटो- X)

क्या आपने कभी सुना है कि किसी स्पोर्ट्स बोर्ड या किसी फेडरेशन ने अपने खिलाड़ियों के होटल में रहने का बिल ही न चुकाया हो और उसकी वजह से खिलाड़ियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो? अगर नहीं सुना है, तो आज जान लीजिए। यह किसी और के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ हुआ है। पाकिस्तान की हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण के लिए पहुंची है, जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। इसी दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हुई, जिससे सभी खिलाड़ियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

बिना बुकिंग होटल पहुंचे खिलाड़ी

पाकिस्तान हॉकी बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने खिलाड़ियों को बताया था कि उनके लिए चार सितारा होटल की बुकिंग की गई है, लेकिन जैसे ही खिलाड़ी अपने होटल पहुंचे, वहां के मैनेजर ने साफ कह दिया कि न तो कोई बुकिंग हुई है और न ही किसी तरह का पेमेंट किया गया है। इसके बाद लगभग चार घंटे तक खिलाड़ी सड़कों पर भटकने को मजबूर रहे।

इसके बाद कोच ने पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन घंटों तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। इस दौरान न खिलाड़ियों को आराम करने की कोई व्यवस्था मिली और न ही खाने-पीने का इंतजाम हो पाया। कोच की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एक होटल में कुछ कमरे मिले, जिसके चलते एक ही कमरे में दो से तीन खिलाड़ियों को ठहराने की व्यवस्था की गई। अगले ही दिन पाकिस्तान की टीम मुकाबले में उतरी, जहां उसे 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व ओलंपियन अंजुम शाहिद, जो टीम के मैनेजर थे, उन्हें किसी विवाद की वजह से हटा दिया गया था।

यह वही पाकिस्तान हॉकी टीम है, जो कभी विश्व हॉकी में राज किया करती थी, लेकिन आज राजनीति के घुस जाने की वजह से आर्थिक संकट और अंदरूनी समस्याओं का सामना कर रही है। सवाल यह है कि अगर खिलाड़ियों के लिए सही व्यवस्था ही नहीं की जाएगी, तो वे मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे?

31 गोल खा चुका है पाकिस्तान

अगर इस एफआईएच प्रो लीग में पाकिस्तान के प्रदर्शन की बात करें, तो उसने अब तक सात मुकाबले खेले हैं और सातों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। यानी टीम एक भी ड्रॉ तक हासिल नहीं कर पाई है। इस दौरान उन्होंने 12 गोल किए हैं, लेकिन 31 गोल खाए हैं। वह अंक तालिका में भारत के बाद नौवें स्थान पर है।

हालांकि भारतीय टीम का भी प्रदर्शन खास नहीं रहा है और उसने दो मैच खेले हैं, जिनमें दोनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने इस दौरान सिर्फ एक गोल किया है और 11 गोल खाए हैं। अंक तालिका में बेल्जियम पहले स्थान पर है, जिसने छह में से पांच मुकाबले जीते हैं, जबकि नीदरलैंड्स दूसरे, इंग्लैंड तीसरे और अर्जेंटीना की टीम चौथे स्थान पर है।

ये भी पढ़ें

सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं ये टीमें भी पहले राउंड से हो सकती हैं बाहर, यहां देखें सुपर 8 का समीकरण
क्रिकेट
टी20 वर्ल्डकप 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

13 Feb 2026 06:53 pm

Hindi News / Sports / पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैनेजमेंट ने किया भद्दा मजाक, बिल न चुकाने पर होटल ने किया ये हाल

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

2007 वर्ल्डकप खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी, 2026 में भी खेलने का मिला मौका, जानें क्रिकेटर की कहानी

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे की जीत से सचिन तेंदुलकर गदगद, इस खिलाड़ी को लेकर दिया बड़ा बयान

blessing
क्रिकेट

सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं ये टीमें भी पहले राउंड से हो सकती हैं बाहर, यहां देखें सुपर 8 का समीकरण

टी20 वर्ल्डकप 2026
क्रिकेट

अर्शदीप बाहर, ये खिलाड़ी अंदर! पाकिस्तान मैच से पहले गावस्कर का बड़ा बयान, सूर्यकुमार को दी ये सलाह

Sunil Gavaskar, Arshdeep Singh, Sunil Gavaskar on Arshdeep Singh
क्रिकेट

जिम्बाब्वे का अजेय रिकॉर्ड: टी20 विश्व कप के इतिहास में एकमात्र टीम जिसे नहीं हरा पाए हैं कंगारू

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.