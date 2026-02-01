पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैनेजमेंट ने किया भद्दा मजाक, बिल न चुकाने पर होटल ने किया ये हाल

इसके बाद कोच ने पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन घंटों तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। इस दौरान न खिलाड़ियों को आराम करने की कोई व्यवस्था मिली और न ही खाने-पीने का इंतजाम हो पाया। कोच की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एक होटल में कुछ कमरे मिले, जिसके चलते एक ही कमरे में दो से तीन खिलाड़ियों को ठहराने की व्यवस्था की गई। अगले ही दिन पाकिस्तान की टीम मुकाबले में उतरी, जहां उसे 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व ओलंपियन अंजुम शाहिद, जो टीम के मैनेजर थे, उन्हें किसी विवाद की वजह से हटा दिया गया था।