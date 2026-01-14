IND vs NZ: केएल राहुल का शानदार शतक, भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 285 रनों का लक्ष्य

भारत को हर्षित राणा को रूप में सातवां झटका लगा है। जेडन लेनॉक्स की गेंद पर वे ब्रेसवेल को कैच दे बैठे। हर्षित चार गेंदों पर दो रन बनाए। राहुल ने लेनॉक्स की गेंद पर छक्का लगाकर 87 गेंद पर वनडे करियर का 8वां शतक पूरा किया। यह राजकोट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया पहला वनडे शतक है। न्यूजीलैंड के लिए क्रिस्टियन क्लार्क ने तीन, काइल जेमीसन, जेडन लेनॉक्स, माइकल ब्रेसवेल और जकाी फोक्स ने एक - एक विकेट झटके।