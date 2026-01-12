आठ पारी और 152 गेंद के बाद रिजवान ने जड़ा BBL में पहला छक्का, धीमी बल्लेबाजी की वजह से कर दिया रिटायर्ड आउट

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (photo - BBL)
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इन दिनों बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेल रहे हैं। रिजवान इस सीजन अच्छे फॉर्म में नहीं हैं। सोमवार को सिडनी थंडर के खिलाफ मुकाबले में रिजवान ने इस सीजन का पहला छक्का लगाया। यह छक्का आठ पारी और 152 गेंद के बाद आया। लेकिन इसके तुरंत बार टीम ने उन्हें धीमी बल्लेबाजी के चलते रिटायर्ड आउट कर दिया।
सिडनी थंडर के खिलाफ रिजवान को बल्लेबाजी के लिए चौथे स्थान पर भेजा गया था। रिजवान 23 गेंद पर 26 रन बना चुके थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट महज 113.04 का था, जो टीम की उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। इस वजह से कप्तान ने उनसे रिटायर्ड आउट होने का इशारा किया। कप्तान से इशारा मिलने के बाद न चाहते हुए भी रिजवान सर झुकाए पेवेलियन की ओर लौट आए। मेलबर्न रेनेगेड्स 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर महज 170 रन बना सकी।
मोहम्मद रिजवान का नाम पाकिस्तान के मौजूदा दौर के बड़े क्रिकेटरों में शुमार होता है। टी20 फॉर्मेट में वह लंबे समय से स्ट्राइक रेट को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। रिजवान आधुनिक समय में टी20 में जिस गति के साथ बल्लेबाजी हो रही है, उसे कर पाने में समर्थ नहीं रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान टी20 टीम से बाहर हैं। टी20 विश्व कप 2026 की टीम में भी उन्हें मौका मिलने की संभावना बहुत कम है।
बिग बैश लीग 2025-26 की शुरुआत से पहले पाकिस्तानी मीडिया ने लीग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। इसकी वजह सीजन में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और शादाब खान जैसे क्रिकेटरों का लीग का हिस्सा होना था, लेकिन ये सभी क्रिकेटर पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं। शाहीन अफरीदी इंजरी की वजह से पाकिस्तान लौट चुके हैं, तो साधारण प्रदर्शन के बाद शादाब खान श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन चुके हैं। हारिस रऊफ लगातार महंगे साबित हो रहे हैं।
बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन धीमे स्ट्राइक रेट की वजह से दोनों आलोचना का शिकार होते रहे हैं। बीबीएल में भी अपने धीमे स्ट्राइक रेट के कारण दोनों आलोचना के केंद्र में हैं।
बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे हैं। उन्हें पारी की शुरुआत का मौका भी मिल रहा है, लेकिन सीजन के 8 मैचों की 8 पारियों में 25.66 की निराशाजनक औसत और 104.05 की साधारण स्ट्राइक रेट के साथ वे महज 154 रन बना सके हैं। बाबर सीजन के शीर्ष बल्लेबाजों की रैंकिंग में 24वें स्थान पर हैं।
रिजवान का औसत और स्ट्राइक रेट बाबर आजम से भी खराब है। रिजवान ने 8 मैचों की 8 पारियों में 20.87 की औसत और 101.82 की स्ट्राइक रेट से 167 रन बनाए हैं। दोनों बल्लेबाजों के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए शायद ही इनकी टीमें अगले सीजन में इन्हें रिटेन करें।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग