बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सरेआम बेइज्जती, धीमी बल्लेबाजी की वजह से टीम ने रिटायर्ड आउट कर वापस बुलाया, देखें Video

मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेल रहे रिजवान संघर्ष कर रहे थे। वे 23 गेंद पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वापस बुलाने का निर्णय लिया। रिजवान को जब बुलाया गया तब टीम का स्कोर 18 ओवर के बाद चार विकेट खोकर 154 रन था। हालांकि जो बल्लेबाज उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए वे भी कुछ खास नहीं कर पाये।