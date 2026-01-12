12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सरेआम बेइज्जती, धीमी बल्लेबाजी की वजह से टीम ने रिटायर्ड आउट कर वापस बुलाया, देखें Video

मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेल रहे रिजवान संघर्ष कर रहे थे। वे 23 गेंद पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वापस बुलाने का निर्णय लिया। रिजवान को जब बुलाया गया तब टीम का स्कोर 18 ओवर के बाद चार विकेट खोकर 154 रन था। हालांकि जो बल्लेबाज उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए वे भी कुछ खास नहीं कर पाये।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 12, 2026

पाकिस्‍तानी विकेटकीपर-बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान। (फोटो सोर्स: BBL)

Mohammad Rizwan, Big Bash League: बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के एक मुक़ाबले में में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को शर्मसार होना पड़ा है। मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर के बीच खेले जा रहे एक मैच में रिजवान को उनकी धीमी बल्लेबाजी की वजह से जबरन रिटायर्ड आउट करवा दिया गया।

टीम मैनेजमेंट ने रिजवान को वापस बुलाया

मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेल रहे रिजवान संघर्ष कर रहे थे। वे 23 गेंद पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वापस बुलाने का निर्णय लिया। रिजवान को जब बुलाया गया तब टीम का स्कोर 18 ओवर के बाद चार विकेट खोकर 154 रन था। हालांकि जो बल्लेबाज उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए वे भी कुछ खास नहीं कर पाये।

मेलबर्न रेनेगेड्स के रन नहीं बने

इसके बाद भी मेलबर्न रेनेगेड्स के रन नहीं बने और पूरी टीम 20 ओवर में केवल 170 रन ही बना सकी। मोहम्मद रिजवान बीबीएल के इस सीजन में अब तक आठ बार बल्लेबाजी कर चुके हैं, लेकिन वे अर्धशतक तक लगा पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनका इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 41 रन है, जो उन्होंने 4 जनवरी को बनाए थे।

टी20 टीम में जगह मिलना मुश्किल

रिजवान ने बीबीएल में 8 मैचों की 8 पारियों में 20.87 की औसत और 101.82 की स्ट्राइक रेट से 167 रन बनाए हैं। रिजवान को इसी धीमी बल्लेबाजी के कारण पाकिस्तानी टीम से बाहर किया गया और कप्तानी भी छीन ली गई। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में भी जगह मिलने की संभावना बहुत कम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Jan 2026 04:35 pm

Published on:

12 Jan 2026 04:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सरेआम बेइज्जती, धीमी बल्लेबाजी की वजह से टीम ने रिटायर्ड आउट कर वापस बुलाया, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

RCBW vs UPW: स्मृति मंधाना की टीम आज तलाशेगी दूसरी जीत, देखें संभावित प्लेइंग इलेवन

WPL 2026 RCBW vs UPW
क्रिकेट

IND vs NZ: गौतम गंभीर के इस खास खिलाड़ी की पहली बार हुई भारतीय टीम में एंट्री, चोटिल सुंदर की जगह मिला मौका

Ind vs SA 1st ODI Playing 11
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi 14 वर्ष का होने के बावजूद नहीं खेल पाएंगे अगला U19 वर्ल्ड कप, BCCI का ये रूल बना रोड़ा

Vaibhav Suryavanshi can play only one U19 World Cup
क्रिकेट

IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड मैच में बांग्लादेशी अंपायर ने की अंपायरिंग, BCB का आया जवाब, ICC के इस नियम का दिया हवाला

क्रिकेट

VHT 2025 QF: शम्स मुलानी ने संभाली मुंबई की लड़खड़ाती पारी, रिज़्वी ने यूपी को पहुंचाया 300 के पार

Shams Mulani
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.