बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सरेआम बेइज्जती, धीमी बल्लेबाजी की वजह से टीम ने रिटायर्ड आउट कर वापस बुलाया, देखें Video

पाकिस्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान। (फोटो सोर्स: BBL)
Mohammad Rizwan, Big Bash League: बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के एक मुक़ाबले में में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को शर्मसार होना पड़ा है। मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर के बीच खेले जा रहे एक मैच में रिजवान को उनकी धीमी बल्लेबाजी की वजह से जबरन रिटायर्ड आउट करवा दिया गया।
मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेल रहे रिजवान संघर्ष कर रहे थे। वे 23 गेंद पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वापस बुलाने का निर्णय लिया। रिजवान को जब बुलाया गया तब टीम का स्कोर 18 ओवर के बाद चार विकेट खोकर 154 रन था। हालांकि जो बल्लेबाज उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए वे भी कुछ खास नहीं कर पाये।
इसके बाद भी मेलबर्न रेनेगेड्स के रन नहीं बने और पूरी टीम 20 ओवर में केवल 170 रन ही बना सकी। मोहम्मद रिजवान बीबीएल के इस सीजन में अब तक आठ बार बल्लेबाजी कर चुके हैं, लेकिन वे अर्धशतक तक लगा पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनका इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 41 रन है, जो उन्होंने 4 जनवरी को बनाए थे।
रिजवान ने बीबीएल में 8 मैचों की 8 पारियों में 20.87 की औसत और 101.82 की स्ट्राइक रेट से 167 रन बनाए हैं। रिजवान को इसी धीमी बल्लेबाजी के कारण पाकिस्तानी टीम से बाहर किया गया और कप्तानी भी छीन ली गई। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में भी जगह मिलने की संभावना बहुत कम है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग