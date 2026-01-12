IND vs NZ: केएल राहुल ने इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा, एमएस धोनी अब भी बहुत आगे

केएल राहुल ने भारतीय पारी के 49वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की आखिरी 3 गेंदों पर 4, 4, और 6 रन लगाते हुए भारतीय टीम को जीत दिलायी। वनडे क्रिकेट में यह छठा मौका था, जब केएल राहुल ने छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलायी। वनडे में छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाने के मामले में राहुल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा। वनडे फॉर्मेट के किंग माने जाने वाले कोहली ने अपने करियर में 5 बार अब तक ऐसा किया है।