12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: गौतम गंभीर के इस खास खिलाड़ी की पहली बार हुई भारतीय टीम में एंट्री, चोटिल सुंदर की जगह मिला मौका

भारतीय टीम के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ बचे हुए मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 12, 2026

Ind vs SA 1st ODI Playing 11

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS )

Washington Sundar Replacement, India vs New Zealand: भारतीय टीम के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे में गेंदबाजी करते समय सुंदर को बाईं निचली पसली में अचानक तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और स्कैन के लिए भेजा गया।

आयुष बडोनी को टीम इंडिया में शामिल किया

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुष्टि की है कि सुंदर को साइड स्ट्रेन या रिब इंजरी हुई है, और वे सीरीज के बाकी दो मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यह चोट टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुंदर वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल हैं।

सुंदर की जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है। 26 साल के बडोनी कोच गौतम गंभीर के पसंदीदा खिलाड़ी हैं और दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का हिस्सा रहे हैं। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ-साथ ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं। अभी तक उन्होंने भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।

बडोनी का रिकॉर्ड कैसा है?

लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 27 मैचों में 36 की औसत से 693 रन बनाए हैं, साथ ही 18 विकेट भी झटके हैं। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा। उन्हें 5 मैचों में मौका मिला, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए, लेकिन बल्लेबाजी में तीन पारियों में सिर्फ 16 रन ही बना सके।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बडोनी ने शानदार फॉर्म दिखाई है। उन्होंने करीब 58 की औसत और 83 की स्ट्राइक रेट से 1681 रन बनाए हैं, जिसमें कई शतक और दोहरा शतक शामिल हैं। टी20 क्रिकेट में भी वे विस्फोटक बल्लेबाज साबित हुए हैं। 96 टी20 मैचों में उनके नाम 1788 रन दर्ज हैं। खास तौर पर दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के एक मैच में उन्होंने 19 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जहां उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में 8 चौके और 19 छक्के की मदद से 165 रन ठोके थे।

ये भी पढ़ें

ODI में भारत की बादशाहत, इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ नाम, आज तक कोई टीम नहीं कर सकी ऐसा ‘करिश्मा’
क्रिकेट
Team India create history

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Updated on:

12 Jan 2026 03:30 pm

Published on:

12 Jan 2026 03:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: गौतम गंभीर के इस खास खिलाड़ी की पहली बार हुई भारतीय टीम में एंट्री, चोटिल सुंदर की जगह मिला मौका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सरेआम बेइज्जती, धीमी बल्लेबाजी की वजह से टीम ने रिटायर्ड आउट कर वापस बुलाया, देखें Video

क्रिकेट

RCBW vs UPW: स्मृति मंधाना की टीम आज तलाशेगी दूसरी जीत, देखें संभावित प्लेइंग इलेवन

WPL 2026 RCBW vs UPW
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi 14 वर्ष का होने के बावजूद नहीं खेल पाएंगे अगला U19 वर्ल्ड कप, BCCI का ये रूल बना रोड़ा

Vaibhav Suryavanshi can play only one U19 World Cup
क्रिकेट

IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड मैच में बांग्लादेशी अंपायर ने की अंपायरिंग, BCB का आया जवाब, ICC के इस नियम का दिया हवाला

क्रिकेट

VHT 2025 QF: शम्स मुलानी ने संभाली मुंबई की लड़खड़ाती पारी, रिज़्वी ने यूपी को पहुंचाया 300 के पार

Shams Mulani
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.