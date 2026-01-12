IND vs NZ: गौतम गंभीर के इस खास खिलाड़ी की पहली बार हुई भारतीय टीम में एंट्री, चोटिल सुंदर की जगह मिला मौका

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बडोनी ने शानदार फॉर्म दिखाई है। उन्होंने करीब 58 की औसत और 83 की स्ट्राइक रेट से 1681 रन बनाए हैं, जिसमें कई शतक और दोहरा शतक शामिल हैं। टी20 क्रिकेट में भी वे विस्फोटक बल्लेबाज साबित हुए हैं। 96 टी20 मैचों में उनके नाम 1788 रन दर्ज हैं। खास तौर पर दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के एक मैच में उन्होंने 19 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जहां उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में 8 चौके और 19 छक्के की मदद से 165 रन ठोके थे।