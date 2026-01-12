IND vs NZ: गौतम गंभीर के इस खास खिलाड़ी की पहली बार हुई भारतीय टीम में एंट्री, चोटिल सुंदर की जगह मिला मौका

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS )
Washington Sundar Replacement, India vs New Zealand: भारतीय टीम के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे में गेंदबाजी करते समय सुंदर को बाईं निचली पसली में अचानक तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और स्कैन के लिए भेजा गया।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुष्टि की है कि सुंदर को साइड स्ट्रेन या रिब इंजरी हुई है, और वे सीरीज के बाकी दो मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यह चोट टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुंदर वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल हैं।
सुंदर की जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है। 26 साल के बडोनी कोच गौतम गंभीर के पसंदीदा खिलाड़ी हैं और दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का हिस्सा रहे हैं। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ-साथ ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं। अभी तक उन्होंने भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।
लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 27 मैचों में 36 की औसत से 693 रन बनाए हैं, साथ ही 18 विकेट भी झटके हैं। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा। उन्हें 5 मैचों में मौका मिला, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए, लेकिन बल्लेबाजी में तीन पारियों में सिर्फ 16 रन ही बना सके।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बडोनी ने शानदार फॉर्म दिखाई है। उन्होंने करीब 58 की औसत और 83 की स्ट्राइक रेट से 1681 रन बनाए हैं, जिसमें कई शतक और दोहरा शतक शामिल हैं। टी20 क्रिकेट में भी वे विस्फोटक बल्लेबाज साबित हुए हैं। 96 टी20 मैचों में उनके नाम 1788 रन दर्ज हैं। खास तौर पर दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के एक मैच में उन्होंने 19 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जहां उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में 8 चौके और 19 छक्के की मदद से 165 रन ठोके थे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग