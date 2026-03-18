Anil Kumble on Sanju Samson: भारत के टी20 विश्व कप जीतने के अभियान में अहम भूमिका निभाने के बाद संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पिछले कुछ सीजन राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी के बाद सैमसन अब एक अलग टीम से जुड़ने को बेताब हैं। जहां टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में होगी। संजू इस टीम में किस भूमिका में होंगे? ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर तब जब एमएस धोनी अभी भी टीम में हैं, जिसका असर उनके विकेटकीपिंग करने के मौकों पर पड़ सकता है।