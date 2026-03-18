बांग्लादेश के T20 WC से बाहर होने का विवाद और गहराया, खेल मंत्रालय ने दिए नई जांच के आदेश

Bangladesh T20 World Cup snub row: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की विवादित गैरमौजूदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने खेल मंत्रालय से जांच समिति को भंग करने की मांग की थी, लेकिन उसे ठुकराते हुए मंत्रालय अब एक नई जांच शुरू करने जा रहा है। युवा और खेल राज्य मंत्री अमीनुल इस्लाम ने पुष्टि की कि एक नई जांच समिति बनाई जाएगी। यह समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या भारत और श्रीलंका में होने वाले इस टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने का फैसला खेल कूटनीति में किसी विफलता के कारण लिया गया था।