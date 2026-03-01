इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में दी गई जगह, तभी अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का बना लिया था मन

अश्विन ने कहा, "मुझे गौतम पसंद हैं। हो सकता है कि उनके बारे में लोगों की राय अलग-अलग हो, लेकिन वह ऐसे इंसान हैं जो हमेशा टीम को किसी भी खिलाड़ी से ऊपर रखते हैं। वह जीत का श्रेय किसी एक खिलाड़ी को नहीं, बल्कि पूरी टीम को देते हैं, उनकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।" अश्विन ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के माहौल और किसी एक खिलाड़ी पर ही निर्भर न रहने की अहमियत के बारे में कहा, "भारतीय क्रिकेट सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है।"