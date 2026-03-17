आज ही के दिन श्रीलंका बनी थी विश्वविजेता, टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फूट-फूट कर रोए थे भारतीय खिलाड़ी

13 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल खेला जा रहा था। श्रीलंका ने 251/8 का औसत स्कोर बनाया। भारत ने लक्ष्य का पीछा अच्छी शुरुआत के साथ किया और 98 रन के स्कोर तक सिर्फ एक विकेट खोया, लेकिन इसके बाद टीम अचानक ढह गई। सचिन के आउट होते ही विकेटों की झड़ी लग गई और देखते-ही-देखते भारत 34.1 ओवर में 120/8 पर सिमट गया।



इस प्रदर्शन से भीड़ में आक्रोश फैल गया। मैदान पर बोतलें और फल फेंके गए, स्टैंड्स में आग लगा दी गई। पवेलियन की छत तक धुआं उठने लगा। मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने करीब 15 मिनट तक खेल रुकवाकर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। आखिरकार मैच श्रीलंका को दे दिया गया। विनोद कांबली रोते हुए मैदान से बाहर जाते दिखे, जो तस्वीर आज भी दिल दहला देती है। उस दिन की आग सिर्फ स्टैंड्स में नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की उम्मीदों में भी लगी थी।



वहीं दूसरी ओर, श्रीलंका की टीम ने इस विवाद के बावजूद लाहौर पहुंचकर इतिहास रच दिया। अंडरडॉग से चैंपियन बनने की यह कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि मेहनत और हौसला किसी भी तूफान से लड़ सकता है। 17 मार्च 1996, वह दिन जब क्रिकेट ने एक विवादित दौर से गुजरते हुए एक नया हीरो पाया।