सलमाग आगा के विवादित बयान पर MCC का आया बड़ा फैसला, बांग्लादेश को दी ये नसीहत

बता दें कि बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने मोहम्मद रिजवान के शॉट को फील्ड करने की कोशिश की। जब मिराज गेंद को पकड़ने के लिए पिच पर आगे बढ़े, तो उनकी टक्कर आगा से हो गई, जो नॉन-स्ट्राइकर छोर पर पीछे हट गए थे। इसके बाद आगा गेंद उठाकर उसे गेंदबाज को वापस देने के लिए झुके, लेकिन उससे पहले मिराज ने तेजी से गेंद पकड़ी और स्टंप्स पर थ्रो कर दिया। उस समय आगा अपनी क्रीज से बाहर थे, जिसके चलते उन्हें आउट करार दिया गया।