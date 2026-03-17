पाकिस्तान के इस शहर में नहीं होगी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की एंट्री! काबुल अटैक के बाद खतरे में PSL का भविष्य

रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया सरकार ने खिलाड़ियों को पाकिस्तान जाने की इजाजत तो दी है, लेकिन उन्हें पेशावर से दूर रहने की सलाह दी है। इस शहर में पाकिस्तान सुपर लीग का एक मैच होना है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वजह से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस इलाके को “डू नॉट ट्रैवल” जोन घोषित कर दिया है। 28 मार्च को इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर जाल्मी और रावलपिंडी के बीच मुकाबला खेला जाना है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि यह मैच वहीं होगा या इसे किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा।