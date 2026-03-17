IPL बदला, टीमें बदलीं… लेकिन ये 4 चेहरे 19 साल से कायम! धोनी-रोहित के साथ गुमनाम खिलाड़ी भी शामिल

IPL 2026, MS Dhoni, Rohit Sharma: IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी और अब हम 2026 में इसके 19वें सीजन की दहलीज पर खड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया बदल गई, क्रिकेट बदल गया, लेकिन 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज भी इसमें डटे हुए हैं। ये दिग्गज पहले सीजन (2008) में भी मैदान पर थे और इस बार भी जलवा बिखेरेंगे। इनमें धोनी-रोहित जैसे सुपरस्टार तो हैं ही, साथ ही एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो थोड़ा गुमनाम सा हो गया है पर रिकॉर्ड्स में बहुत पक्का है।