IPL बदला, टीमें बदलीं… लेकिन ये 4 चेहरे 19 साल से कायम! धोनी-रोहित के साथ गुमनाम खिलाड़ी भी शामिल

एमएस धोनी और रोहित शर्मा (Photo - IANS)
IPL 2026, MS Dhoni, Rohit Sharma: IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी और अब हम 2026 में इसके 19वें सीजन की दहलीज पर खड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया बदल गई, क्रिकेट बदल गया, लेकिन 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज भी इसमें डटे हुए हैं। ये दिग्गज पहले सीजन (2008) में भी मैदान पर थे और इस बार भी जलवा बिखेरेंगे। इनमें धोनी-रोहित जैसे सुपरस्टार तो हैं ही, साथ ही एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो थोड़ा गुमनाम सा हो गया है पर रिकॉर्ड्स में बहुत पक्का है।
एमएस धोनी 2008 में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे और आज 2026 में भी थाला का जादू वैसा ही बरकरार है। अपनी कप्तानी में CSK को 5 बार चैंपियन बनाने वाले धोनी ने बीच में कुछ समय पुणे के लिए भी खेला, लेकिन वो हमेशा चेन्नई की जान रहे। आईपीएल की पहचान धोनी के बिना अधूरी है।
रोहित शर्मा आज भले ही मुंबई इंडियंस (MI) की पहचान हों, लेकिन उन्होंने अपने सफर की शुरुआत 'डेक्कन चार्जर्स' के साथ की थी। उन्होंने मुंबई को अपनी कप्तानी में 5 बार खिताब जिताया, लेकिन उससे पहले वो 2009 में डेक्कन चार्जर्स की खिताबी जीत का भी हिस्सा थे। रोहित का आईपीएल सफर वाकई बेमिसाल रहा है।
विराट कोहली आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहले दिन से आज तक सिर्फ एक ही टीम के लिए खेले हैं, आरसीबी (RCB)। 2008 में एक युवा लड़के के रूप में जुड़े कोहली आज आईपीएल के सबसे बड़े रन मशीन बन चुके हैं। फैंस के लिए खुशी की बात ये भी है कि उनकी टीम 2026 में चैंपियन भी बन चुकी है।
इस लिस्ट का चौथा नाम मनीष पांडे का है, जिन्हें आज के दौर में थोड़ा गुमनाम माना जाने लगा है, लेकिन उनका रिकॉर्ड छोटा नहीं है। 2008 में मुंबई इंडियंस से करियर शुरू करने वाले मनीष पांडे ने 2009 में आईपीएल का पहला भारतीय शतक जड़ा था। भले ही उन्होंने कई टीमें बदलीं और टीम इंडिया के लिए ज्यादा नहीं खेल पाए, लेकिन 2026 के सीजन में उनका होना बताता है कि अनुभव की कितनी कद्र है। इस बार वो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते नजर आएंगे।
इन चारों खिलाड़ियों ने आईपीएल को अर्श तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज कई ऐसे खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है, लेकिन ये चार शेर अभी भी दहाड़ने को तैयार हैं।
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