मोहम्मद रिजवान के फ्लॉप शो पर जम कर भड़के ये पूर्व पाक खिलाड़ी, कहा – बातें मत बनाओ!

अहमद शहजाद ने रिजवान को नसीहत देते हुए कहा कि बातें करना हमारा (क्रिटिक्स का) काम है, आपका काम मैदान पर रन बनाना है। उन्होंने साफ लहजे में कहा, 'आपको मैदान पर खेलने के पैसे मिलते हैं, बातें बनाने के नहीं। अगर यही हाल रहा तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ 'लर्न' ही करते रह जाएंगे।"

बता दें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया है। सीरीज के निर्णायक मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हार झेलनी पड़ी, जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और पूर्व खिलाड़ियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।