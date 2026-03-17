16 साल बाद फिर मोहम्मद आमिर जैसी बड़ी नो बॉल, अब शक के घेरे में पाकिस्तान!

असद अख्तर ने जब गेंद फेंकी, तो उनका पैर क्रीज से थोड़ा-बहुत नहीं, बल्कि लगभग एक फीट बाहर था। आमतौर पर गेंदबाज का पैर इंच भर बाहर निकलता है, लेकिन असद का पैर क्रीज के आस-पास भी नहीं था।सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, फैंस ने तुरंत इसकी तुलना 2010 के लॉर्ड्स टेस्ट से कर दी, जहां मोहम्मद आमिर ने जानबूझकर बड़ी नो बॉल फेंकी थी और स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए गए थे। फैंस का कहना है कि असद की यह गेंद तो आमिर की उस बदनाम नो बॉल से भी कहीं ज्यादा बड़ी है।