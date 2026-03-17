17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

16 साल बाद फिर मोहम्मद आमिर जैसी बड़ी नो बॉल, अब शक के घेरे में पाकिस्तान!

Asad Akhtar Massive No Ball: क्या पाकिस्तान क्रिकेट में फिर शुरू हुआ फिक्सिंग का खेल? नेशनल T20 कप में असद अख्तर की एक अजीब नो-बॉल ने 2010 के मोहम्मद आमिर कांड की यादें ताजा कर दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख फैंस पूछ रहे हैं- दाल में कुछ काला है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Mar 17, 2026

Asad Akhtar No Ball Video , Pakistan National T20 Cup Fixing Allegations , Mohammad Amir 2010 No Ball Comparison , Asad Akhtar Karachi Blues vs Lahore Blues , Pakistan Cricket Spot Fixing News Hindi , Viral No Ball Pakistan Domestic Cricket

Asad Akhtar Massive No Ball (Photo - X/@FAheemAli_14)

Asad Akhtar Massive No Ball: पाकिस्तान क्रिकेट और नो बॉल का पुराना नाता रहा है, और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने फैंस को 2010 के उस काले दौर की याद दिला दी है। पाकिस्तान के नेशनल T20 कप में एक गेंदबाज ने इतनी बड़ी नो बॉल फेंकी कि क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर 'दाल में कुछ काला है'?

ये है पूरा मामला

पेशावर के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में कराची ब्लूज और लाहौर ब्लूज के बीच मैच चल रहा था। कराची ब्लूज के तेज गेंदबाज असद अख्तर गेंदबाजी करने आए। उन्होंने मैच में सिर्फ एक ओवर फेंका और उस एक ओवर ने ही उन्हें सुर्खियों में ला दिया। असद ने अपने इस ओवर में कुल 21 रन लुटाए, जिसमें दो वाइड और दो नो बॉल शामिल थीं। लेकिन चर्चा उन रनों की नहीं, बल्कि एक खास नो बॉल की हो रही है।

आमिर की नो बॉल से भी बड़ी

असद अख्तर ने जब गेंद फेंकी, तो उनका पैर क्रीज से थोड़ा-बहुत नहीं, बल्कि लगभग एक फीट बाहर था। आमतौर पर गेंदबाज का पैर इंच भर बाहर निकलता है, लेकिन असद का पैर क्रीज के आस-पास भी नहीं था।सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, फैंस ने तुरंत इसकी तुलना 2010 के लॉर्ड्स टेस्ट से कर दी, जहां मोहम्मद आमिर ने जानबूझकर बड़ी नो बॉल फेंकी थी और स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए गए थे। फैंस का कहना है कि असद की यह गेंद तो आमिर की उस बदनाम नो बॉल से भी कहीं ज्यादा बड़ी है।

शक की सुई घूम रही है

पैर का इतना ज्यादा बाहर होना किसी भी प्रोफेशनल गेंदबाज के लिए सामान्य नहीं माना जा रहा। यह एक अजीबोगरीब ओवरस्टेपिंग दिखाई पड़ती है। उस एक ओवर में गेंदबाज का लय पूरी तरह खो देना और 21 रन देना भी शक पैदा कर रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का फिक्सिंग इतिहास रहा है, इसलिए फैंस इसे आसानी से नहीं ले रहे हैं। अभी तक इस मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर फिक्सिंग के दावों ने माहौल गर्म कर दिया है।

ये भी पढ़ें

ईशान को टीम में शामिल करने के लिए सूर्या ने इस खिलाड़ी को किया था ड्रॉप! आज भी है मलाल
क्रिकेट
Suryakumar yadav and ishan kisnan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

17 Mar 2026 10:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 16 साल बाद फिर मोहम्मद आमिर जैसी बड़ी नो बॉल, अब शक के घेरे में पाकिस्तान!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स छोड़कर आखिर CSK में क्‍यों हुए शामिल? अब जाकर तोड़ी चुप्पी

sanju samson
क्रिकेट

BCB को सस्पेंड कर सकता है ICC, बांग्‍लादेश सरकार से लगाई बचाने की गुहार, जानें पूरा मामला

Bangladesh
क्रिकेट

Kabul Airstrike: 400 से ज्‍यादा की मौत, रमजान में निर्दोषों की जान लेने पर पाकिस्तान पर फूटा दिग्गज अफगान क्रिकेटरों का गुस्सा

Kabul Airstrike
क्रिकेट

IPL 2026 में SRH को मिलेगा नया कप्तान, चोटिल पैट कमिंस की जगह टी20 वर्ल्‍ड कप के इस हीरो को मिलेगी कमान!

SRH New Captain
क्रिकेट

राहुल द्रविड़ की जगह लेगा ये दिग्गज, राजस्थान रॉयल्स ने नए हेड कोच का किया ऐलान

Kumar Sangakkara to replace Rahul Dravid as Rajasthan Royals head coach
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.