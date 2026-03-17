पिछले सीजन वाला दमदार प्रदर्शन दोहराएगी PBKS! पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर को श्रेयस से उम्मीद

पठान ने ‘जियोस्टार’ से कहा, “मुझे पक्का नहीं पता कि श्रेयस अय्यर आईपीएल को टी20 टीम में वापसी के मंच के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे होंगे। अय्यर ने पंजाब किंग्स के लिए टी20 क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हां, यह एक अलग फ्रेंचाइजी थी, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम के लिए भी बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है। जहां तक भारतीय टीम की बात है, तो वह वनडे क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि टीम इंडिया के टी20 सेटअप में उनके लिए जगह है और वह इस बात को जानते हैं।”