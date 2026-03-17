राहुल को नंबर 4 पर खिलाना होगी सबसे बड़ी गलती! पूर्व भारतीय दिग्गज ने दिल्ली कैपिटल्स को दी खुली चेतावनी!

कैफ ने पिछले साल राहुल की बैटिंग में आए बदलावों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पावरप्ले में अपने खेल को सुधारा है और अकेले दम पर मैच जिताए हैं। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली की नई टीम को लेकर भी बड़ी बातें कहीं। कैफ के मुताबिक, इस बार डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स के आने से मिडिल ऑर्डर मजबूत हुआ है। मिलर नंबर 5 या 6 पर दिल्ली की पिच पर कमाल कर सकते हैं। दिल्ली ने इस बार बहुत सारे ओपनर्स के साथ-साथ मिलर जैसे फिनिशर को शामिल किया है। स्पिनर्स उनकी ताकत पहले से ही थे, और अब तेज गेंदबाजी भी ठीक लग रही है। पिछले साल के मुकाबले यह टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है।