धोनी की इस सीक्रेट सलाह ने उड़ाए सबके होश, CSK के 14 करोड़ वाले खिलाड़ी को दी खास हिदायत!

चेन्नई में एक इवेंट के दौरान प्रशांत ने खुलासा किया कि जब उनकी धोनी से पहली मुलाकात हुई, तो माही ने क्रिकेट की बात ही नहीं की। प्रशांत ने बताया, 'फिलहाल हमारी क्रिकेट को लेकर ज्यादा बात नहीं हुई है। उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही कहा कि अपने पैसे बचाकर रखना और इन्हें फालतू की चीजों पर खर्च मत करना।' धोनी की यह सादगी और नए खिलाड़ियों के प्रति उनकी चिंता ने फैंस का दिल जीत लिया है।