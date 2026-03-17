एबी डीविलियर्स ने एमएस धोनी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- गलत कारणों से वहां हैं

डिविलियर्स ने कहा, “मुझे एमएस धोनी का आठवें या नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करना समझ में नहीं आता। अगर वह इस पोजीशन पर खेल रहे हैं, तो न तो उनकी लीडरशिप नजर आती है और न ही उनकी बल्लेबाजी का सही उपयोग हो पाता है। ऐसा लगता है कि वह किसी गलत वजह से उस स्थान पर खेल रहे हैं, जिसके वह हकदार नहीं हैं।” उन्होंने आगे कहा कि धोनी को ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए। डिविलियर्स के अनुसार, उन्हें नंबर 6 पर प्रमोट करना टीम के हित में होगा। इसके अलावा उन्हें चौथे या पांचवें नंबर पर भी आजमाया जा सकता है।