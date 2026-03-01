IPL 2026 में ईशान किशन के कप्तान बनने का रास्ता लगभग साफ! SRH इस वजह से ले सकती है फैसला

SRH Likely to Announce New Captain: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले साल झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले ईशान किशन ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप भी जीता है और अब उन्हें आईपीएल 2026 में कप्तानी करते देखा जा सकता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने झारखंड को चैंपियन बनाया और उसी के आधार पर उनकी टीम इंडिया में वापसी हुई। वर्ल्ड कप में भी किशन भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।