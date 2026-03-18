मुझे कॉल करो… पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने पर विरोध का सामना कर रहीं काव्या मारन को ललित मोदी ने भेजा ये मैसेज

Lalit Modi Message to Kavya Maran: सनराजइर्स लीड्स को द हंड्रेड ऑक्‍शन में पाकिस्तान के अबरार अहमद को खरीदना काफी भारी पड़ गया है। लंदन में हुई पुरुषों की द हंड्रेड नीलामी के दौरान काव्या मारन के मालिकाना हक वाली सनराजर्स टीम ने इस क्रिकेटर को करीब 2.34 करोड़ रुपये की कीमत पर खरीदा। इसके बाद सोशल मीडिया पर काव्‍या मारन के खिलाफ लोगों का गुस्‍सा भड़क उठा। कुछ क्रिकेटर्स ने भी इसकी आलोचना की। इतना ही नहीं सनराइजर्स लीड्स के एक्‍स अकाउंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। इस मामले में अब भगोड़े ललित मोदी की भी एंट्री हो गई है।