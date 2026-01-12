ODI में भारत की बादशाहत, इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ नाम, आज तक कोई टीम नहीं कर सकी ऐसा ‘करिश्मा’

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Team India create history: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड को तीन मैचों की सीरीज के पहले हराकर भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो आज तक दुनिया की कोई टीम कर सकी है। रविवार को पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट से रोमांचक जीत के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे मजबूत चेज करने वाली टीम बन गई है। वडोदरा में 301 के टारगेट को हासिल करके भारत ने वनडे इंटरनेशनल में 20 बार 300 से ज्यादा के टोटल को चेज करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई।
भारत को तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी मिली और एक बार फिर दबाव में उनकी गहराई और शांत स्वभाव को दुनिया ने देखा है। विराट कोहली ने 91 गेंदों में शानदार 93 रन बनाते हुए एक बार फिर खुद को सबसे बड़ा चेज मास्टर साबित किया। उनकी इस पारी ने ही एक और यादगार सफल रन चेज की नींव रखी।
वनडे में सबसे ज्यादा 300 से अधिक के सफल चेज वाली टीमों की लिस्ट में टीम इंडिया पहले से ही टॉप पर थी। इस जीत के साथ ही उसने अपनी बढ़त को और मजबूत किया है। भारत के बाद दूसरे पायदान पर इंग्लैंड की टीम है, जो 15 बार 300+ के टारगेट को चेज कर सकी है। इसके बाद तीसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया और चौथे स्थान पर पाकिस्तान की टीम हैं। वहीं, पूर्व कप्तान विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
20 - भारत*
15 - इंग्लैंड
14 - ऑस्ट्रेलिया
12 - पाकिस्तान
11 - न्यूजीलैंड/श्रीलंका
