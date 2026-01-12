ODI में भारत की बादशाहत, इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ नाम, आज तक कोई टीम नहीं कर सकी ऐसा ‘करिश्मा’

Team India create history: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। न्‍यूजीलैंड को तीन मैचों की सीरीज के पहले हराकर भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो आज तक दुनिया की कोई टीम कर सकी है। रविवार को पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट से रोमांचक जीत के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे मजबूत चेज करने वाली टीम बन गई है। वडोदरा में 301 के टारगेट को हासिल करके भारत ने वनडे इंटरनेशनल में 20 बार 300 से ज्‍यादा के टोटल को चेज करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई।