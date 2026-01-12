12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ODI में भारत की बादशाहत, इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ नाम, आज तक कोई टीम नहीं कर सकी ऐसा ‘करिश्मा’

Team India create history: टीम इंडिया ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 300+ के स्‍कोर को सफलतापूर्वक चेज कर इतिहास रच दिया है। वह वनडे इंटरनेशनल में 20 बार 300 से ज्‍यादा के टोटल को चेज करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 12, 2026

Team India create history

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Team India create history: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। न्‍यूजीलैंड को तीन मैचों की सीरीज के पहले हराकर भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो आज तक दुनिया की कोई टीम कर सकी है। रविवार को पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट से रोमांचक जीत के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे मजबूत चेज करने वाली टीम बन गई है। वडोदरा में 301 के टारगेट को हासिल करके भारत ने वनडे इंटरनेशनल में 20 बार 300 से ज्‍यादा के टोटल को चेज करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई।

विराट रन चेज में फिर चमके

भारत को तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी मिली और एक बार फिर दबाव में उनकी गहराई और शांत स्वभाव को दुनिया ने देखा है। विराट कोहली ने 91 गेंदों में शानदार 93 रन बनाते हुए एक बार फिर खुद को सबसे बड़ा चेज मास्‍टर साबित किया। उनकी इस पारी ने ही एक और यादगार सफल रन चेज की नींव रखी।

भारत के लिए बड़ी उपलब्धि

वनडे में सबसे ज्‍यादा 300 से अधिक के सफल चेज वाली टीमों की लिस्ट में टीम इंडिया पहले से ही टॉप पर थी। इस जीत के साथ ही उसने अपनी बढ़त को और मजबूत किया है। भारत के बाद दूसरे पायदान पर इंग्लैंड की टीम है, जो 15 बार 300+ के टारगेट को चेज कर सकी है। इसके बाद तीसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया और चौथे स्‍थान पर पाकिस्तान की टीम हैं। वहीं, पूर्व कप्तान विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वालों की सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्‍थान पर पहुंच गए हैं।

सबसे ज्‍यादा बार 300+ के टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा करना (ODI)

20 - भारत*

15 - इंग्लैंड

14 - ऑस्ट्रेलिया

12 - पाकिस्तान

11 - न्यूजीलैंड/श्रीलंका

ये भी पढ़ें

Virat Kohli अपने पास नहीं रखते प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी, न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अवॉर्ड जीतकर किया दिल जीतने वाला खुलासा
क्रिकेट
Virat Kohli PoTM Award

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

12 Jan 2026 12:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ODI में भारत की बादशाहत, इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ नाम, आज तक कोई टीम नहीं कर सकी ऐसा ‘करिश्मा’

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

VHT 2025 QF: शम्स मुलानी ने संभाली मुंबई की लड़खड़ाती पारी, रिज़्वी ने यूपी को पहुंचाया 300 के पार

Shams Mulani
क्रिकेट

बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका! ICC ने तैयार किया नया प्लान

Bangladesh T20 World Cup Matches New Venues
क्रिकेट

ऋषभ पंत की चोट के बाद भारत को एक और झटका! वाशिंगटन सुंदर की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट

Washington Sundar Injury
क्रिकेट

भारत से करीबी हार के बाद छलका कप्‍तान ब्रेसवेल का दर्द, इन खिलाड़ियों के सिर फोड़ा ठीकरा

Ind vs NZ 1st ODI Highlights
क्रिकेट

Virat Kohli ने फिर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़कर लगाई कीर्तिमानों की झड़ी

Virat Kohli Records
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.