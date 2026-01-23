Indonesia Masters: पीवी सिंधु को मिला रेड कार्ड, चेन युफेई से हारकर बाहर, लक्ष्य सेन का भी सफर समाप्त

पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स में किया निराश (Photo - BFI)
PV Sindhu, Indonesia Masters: जकार्ता में खेले जा रहे इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 के क्वार्टरफाइनल में भारत के शीर्ष खिलाड़ी खराब प्रदर्शन कर एक के बाद एक बाहर हो गए हैं। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु लगातार पांचवीं बार चेन युफेई की चुनौती को पार नहीं कर सकीं, जबकि लक्ष्य सेन को लगातार दूसरे सप्ताह किसी तेज़तर्रार बाएं हाथ के खिलाड़ी ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। लक्ष्य को थाईलैंड के पनिचाफोन तीरारत्साकुल ने सीधे गेमों में हराया।
सिंधु को चेन युफेई के खिलाफ 42 मिनट में 13-21, 17-21 से हार झेलनी पड़ी। मैच के अंत में विवादास्पद घटनाएं भी हुईं, जब दूसरे गेम के अंतिम चरण में सिंधु को रेड कार्ड दिखाया गया। लक्ष्य सेन 46 मिनट तक चले बेहद करीबी मुकाबले में 18-21, 20-22 से हार गए। दोनों गेमों में मौके उनके पास थे, लेकिन वे उन्हें भुना नहीं सके।
मैच में सिंधु के खिलाफ लगातार चार जीत के आत्मविश्वास के साथ उतरी चेन युफेई ने शुरुआत में ही 5-0 की बढ़त बना ली। सिंधु ने नेट पर आक्रामक मूव लेकर स्कोरबोर्ड खोला और फिर एक क्लासिक क्रॉस-कोर्ट स्मैश विनर के जरिए 3-5 कर दिया। जब चेन लय में होती हैं, तो उनका फुटवर्क और शटल को जल्दी इंटरसेप्ट करने की क्षमता उन्हें खतरनाक बना देती है। ऐसे ही दो अंकों से उन्होंने 8-4 की बढ़त बना ली।
चेन के सिग्नेचर हाफ-स्मैश ने सिंधु के बैकहैंड पर दबाव बनाया और इंटरवल पर स्कोर 11-8 हो गया। इसके बाद उन्होंने बढ़त बढ़ाकर 15-9 कर दी। पहले गेम में सिंधु की हार लगभग तय नजर आने लगी। सिंधु ने अंत में कुछ शानदार शॉट लगाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
पहले गेम के अंत में मिले अंकों ने सिंधु को दूसरे गेम के लिए आत्मविश्वास दिया। साइड बदलने के बाद उन्होंने 4-2 की बढ़त बनाई और चेन की कुछ ढीली रिटर्न का फायदा उठाया। हालांकि छोटी-छोटी गलतियों ने उन्हें बड़ी बढ़त लेने से रोका, लेकिन इंटरवल पर 11-9 की लीड उनके लिए संतोषजनक थी।
लेकिन 11-12 पर मैच ने निर्णायक मोड़ ले लिया। सिंधु ने एक करीबी लाइन कॉल पर रिव्यू लिया और दूसरा रिव्यू भी असफल रहा। अगले ही रैली में एक और लाइन कॉल उनके खिलाफ गई। शटल रियल टाइम में बाहर जाती दिखी, लेकिन बार-बार चैलेंज लेने की उनकी आदत इस बार उनके लिए भारी पड़ गई। अंपायर से बहस करने पर उन्हें अनुशासनहीनता के लिए येलो कार्ड दिखाया गया और वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गईं। देखते ही देखते स्कोर 12-16 हो गया।
स्थिति तब और बिगड़ गई जब उन्हें गेम में देरी करने के लिए रेड कार्ड दिखाया गया। रेड कार्ड के साथ पॉइंट डिफॉल्ट हुआ। सिंधु बेहद नाराज़ थीं, लेकिन नियमों के आगे कुछ कर नहीं सकती थीं। तमाम अव्यवस्था के बावजूद उन्होंने वापसी की कोशिश की और अंतर को एक अंक तक कम किया, लेकिन चेन ने गेम 21-17 से अपने नाम कर लिया।
लक्ष्य सेन के लिए यह लगातार दूसरा हफ्ता था जब एक बाएं हाथ के खिलाड़ी ने उनका सफर खत्म किया। पिछले हफ्ते भारत ओपन में लिन चुन यी और अब तीरारात्साकुल, दोनों ने एंगल और स्पीड से उन्हें परेशान किया। पहले गेम की शुरुआत बेहद करीबी रही। दोनों खिलाड़ी लगातार एक-एक अंक की बढ़त लेते रहे। शानदार रैली के बाद लक्ष्य ने एक दमदार मिडकोर्ट स्मैश से 11-9 की बढ़त बनाई। लेकिन इंटरवल के तुरंत बाद तीरारात्साकुल ने एक जबरदस्त लेफ्ट-हैंड स्मैश से स्कोर 11-11 कर दिया।
15-15 तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन लक्ष्य की कुछ अनफोर्स्ड एरर्स ने थाई खिलाड़ी को बढ़त दिला दी। 19-17 पर एक लंबी रैली के बाद नेट पर शानदार टच ने तीरारात्साकुल को गेम प्वाइंट दिलाया। लक्ष्य ने एक गेम प्वाइंट बचाया, लेकिन अंततः पहला गेम 18-21 से हार गए।
दूसरे गेम की शुरुआत लक्ष्य ने शानदार की। एक रिफ्लेक्स बैकहैंड ब्लॉक विनर से उन्होंने 3-0 की बढ़त बनाई, जिससे तीरारात्साकुल गिर पड़े और मेडिकल ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन यह ब्रेक लक्ष्य की लय तोड़ गया। वह जल्द ही 4-7 से पीछे हो गए। इसके बाद फिर मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन निर्णायक क्षणों में थाई खिलाड़ी के स्मैश में अतिरिक्त धार दिखी। लक्ष्य ने एक मैच प्वाइंट जरूर बचाया, लेकिन अंततः 22-20 से मुकाबला हार गए।
