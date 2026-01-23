Indonesia Masters: पीवी सिंधु को मिला रेड कार्ड, चेन युफेई से हारकर बाहर, लक्ष्य सेन का भी सफर समाप्त

लक्ष्य सेन के लिए यह लगातार दूसरा हफ्ता था जब एक बाएं हाथ के खिलाड़ी ने उनका सफर खत्म किया। पिछले हफ्ते भारत ओपन में लिन चुन यी और अब तीरारात्साकुल, दोनों ने एंगल और स्पीड से उन्हें परेशान किया। पहले गेम की शुरुआत बेहद करीबी रही। दोनों खिलाड़ी लगातार एक-एक अंक की बढ़त लेते रहे। शानदार रैली के बाद लक्ष्य ने एक दमदार मिडकोर्ट स्मैश से 11-9 की बढ़त बनाई। लेकिन इंटरवल के तुरंत बाद तीरारात्साकुल ने एक जबरदस्त लेफ्ट-हैंड स्मैश से स्कोर 11-11 कर दिया।