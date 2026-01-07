WPL Records: स्मृति और जेमिमा नहीं, बल्कि इन खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, टॉप-5 में विदेशियों का दबदबा

नैट सिवर ब्रंट और एलीस पैरी (फोटो- ESPNcricinfo)
WPL Top Run Getters List: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026, 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन में भी हर बार की ही तरह पांच टीमें हिस्सा लेंगी। पहले के तीन सीजन में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है। मुंबई ने तीन में से दो ट्रॉफी अपने नाम की हैं, जबकि एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बना है। दिल्ली कैपिटल्स तीनों ही सीजन में रनर-अप रहा। तीनों सीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विदेशी खिलाड़ियों का पलड़ा भारी रहा। मुंबई इंडियंस की नैट सिवर ब्रंट ने सर्वाधिक 1027 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स टॉप-5 में जगह नहीं बना पाईं।
डब्ल्यूपीएल की ऑलटाइम रन लिस्ट में पहले तीन स्थान विदेशी बल्लेबाजों के नाम दर्ज हैं। मुंबई इंडियंस की नैट सिवर ब्रंट 29 मैचों में 1027 रन के साथ सबसे आगे हैं। उनका औसत 46.68 और स्ट्राइक रेट 141.85 रहा है, जो कि उनकी कंसिस्टेंसी और आक्रामकता दोनों को दर्शाता है। उनके बाद दूसरे स्थान पर एलीस पेरी हैं, जिन्होंने 25 मैचों में 972 रन बनाए हैं। उन्होंने 64.80 की औसत और 132.96 की स्ट्राइक रेट से यह रन बनाए। मेग लैनिंग 27 मैचों में 952 रन बनाकर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 127 और औसत 39.67 का रहा है।
डब्ल्यूपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप-5 में दो भारतीय खिलाड़ी शैफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर ही जगह बना सके हैं। शैफाली वर्मा 27 मैचों में 865 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। उनका स्ट्राइक रेट 162 से अधिक रहा है, जो लीग में सबसे आक्रामक बल्लेबाजी आंकड़ों में शामिल है। हरमनप्रीत कौर ने 26 पारियों में 851 रन बनाए हैं और उनका औसत 40 से ऊपर रहा है, उन्होंने यह रन 143.5 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।
अगर अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए, तो स्मृति मंधाना का नाम 7वें स्थान पर आता है। स्मृति ने लीग की 26 पारियों में कुल 646 रन बनाए हैं। इनके अलावा टॉप-10 में एक और भारतीय खिलाड़ी रिचा घोष हैं, जो 625 रन बनाकर सूची में 8वें स्थान पर हैं।
|क्रम
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|1
|नैट सिवर-ब्रंट
|29
|29
|1027
|2
|एलिस पेरी
|25
|25
|972
|3
|मेग लैनिंग
|27
|27
|952
|4
|शैफाली वर्मा
|27
|27
|865
|5
|हरमनप्रीत कौर
|27
|26
|851
|6
|हेली मैथ्यूज
|29
|29
|758
|7
|स्मृति मंधाना
|26
|26
|646
|8
|ऋचा घोष
|26
|24
|625
|9
|ग्रेस हैरिस
|22
|21
|581
|10
|एशले गार्डनर
|25
|25
|567
