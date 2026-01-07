WPL Records: स्मृति और जेमिमा नहीं, बल्कि इन खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, टॉप-5 में विदेशियों का दबदबा

WPL Top Run Getters List: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026, 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन में भी हर बार की ही तरह पांच टीमें हिस्सा लेंगी। पहले के तीन सीजन में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है। मुंबई ने तीन में से दो ट्रॉफी अपने नाम की हैं, जबकि एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बना है। दिल्ली कैपिटल्स तीनों ही सीजन में रनर-अप रहा। तीनों सीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विदेशी खिलाड़ियों का पलड़ा भारी रहा। मुंबई इंडियंस की नैट सिवर ब्रंट ने सर्वाधिक 1027 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स टॉप-5 में जगह नहीं बना पाईं।