न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में क्यों नहीं चुने गए रुतुराज गायकवाड़? उथप्पा ने दिया चौंका देने वाला तर्क

Ruturaj Gaikwad exclusion from New Zealand series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज 11 जनवरी से खेली जानी है, जिसके लिए भारत ने 3 जनवरी को अपनी स्क्वॉड की घोषणा की थी। इस सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में रुतुराज गायकवाड़ को शामिल नहीं किए जाने के फैसले ने टीम के सेलेक्शन पर चर्चाएं तेज कर दी हैं। हाल ही में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार रन बनाने के बावजूद उनका नाम टीम में शामिल न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस चयन फैसले को लेकर पूर्व खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिनमें रॉबिन उथप्पा ने सीधे-सीधे यह कह दिया कि रुतुराज दिल्ली, मुंबई या पंजाब से नहीं आते हैं, तो उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी।