बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने से क्या BCCI की कमाई को लगेगा झटका? पड़ोसियों ने IPL ब्रॉडकॉस्टिंग पर भी लगाया बैन

बांग्लादेश सरकार ने IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड () ने ICC से टी20 विश्व कप के अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग की है। क्या बांग्लादेश के इस फैसले से बीसीसीआई को कोई नुकसान होगा?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 05, 2026

BCCI

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Photo Credit- IANS)

India Bangladesh dispute, T20 World Cup 2026: भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर करने का फैसला लिया है। जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। बीसीसीआई के इस फैसले ने एक एक विवाद को जन्म दे दिया।

क्या बीसीसीआई को होगा नुकसान?

इसके जवाब में बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से टी20 विश्व कप 2026 के अपने मैच भारत से बाहर (श्रीलंका में) कराने की मांग की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश के इस फैसले से बीसीसीआई को कोई नुकसान होगा?

आईसीसी के खाते में जात है रेवेन्यू

आईसीसी इवेंट में टिकट बिक्री, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से होने वाली मुख्य कमाई सीधे आईसीसी की कमर्शियल सब्सिडियरी आईसीसी बिज़नस कॉर्पोरेशन (IBC) के पास जाती है। ये फंड्स आईसीसी के सेंट्रल रेवेन्यू पूल में जाते हैं, जिसे बाद में मेंबर बोर्ड्स (जैसे BCCI) के बीच वितरित किया जाता है।

बीसीसीआई की यह ज़िम्मेदारी होगी

मेजबानी करने वाले बोर्ड की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इवेंट का आयोजन, स्टेडियम व्यवस्था, सिक्योरिटी और ऑपरेशंस तक सीमित होती है। इसके बदले में होस्ट बोर्ड को मैच-डे सरप्लस (टिकट बिक्री से अतिरिक्त लाभ, अगर हो तो), लोकल स्पॉन्सरशिप (इन-स्टेडियम एडवरटाइजिंग, लोकल ब्रांड्स) और ऑन-ग्राउंड एक्टिवेशन (हॉस्पिटैलिटी, मर्चेंडाइज आदि) से कमाई होती है।

मतलब बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर जाने पर बीसीसीआई की ब्रॉडकॉस्टिंग या सेंट्रल वर्ल्ड कप आय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नुकसान, अगर हुआ भी, तो केवल मैच-डे इकोनॉमिक्स तक सीमित रहेगा। इसके अलावा आईपीएल ब्रॉडकॉस्टिंग पर बैन लगने से बीसीसीआई को कुछ नुकसान हो सकता है। भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में आईपीएल जमकर देखा जाता है।

AFG vs BAN Match Highlights

Updated on:

05 Jan 2026 03:55 pm

Published on:

05 Jan 2026 02:48 pm

