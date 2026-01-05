बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने से क्या BCCI की कमाई को लगेगा झटका? पड़ोसियों ने IPL ब्रॉडकॉस्टिंग पर भी लगाया बैन

India Bangladesh dispute, T20 World Cup 2026: भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर करने का फैसला लिया है। जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। बीसीसीआई के इस फैसले ने एक एक विवाद को जन्म दे दिया।