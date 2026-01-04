कन्फर्म: टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आयेगा बांग्लादेश, खेल सलाहकार के फेसबुक पोस्ट ने मचाया बवाल

बीसीबी ने रविवार को अपने विस्तृत बयान में कहा, "बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और भारत में खेले जाने वाले विश्व कप मुकाबलों में बांग्लादेश की भागीदारी से जुड़ी समग्र परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। मौजूदा स्थिति का गहन मूल्यांकन और भारत में बांग्लादेशी दल की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करते हुए, निदेशक मंडल ने फैसला किया है कि बांग्लादेश नेशनल टीम मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगी।"