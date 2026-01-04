4 जनवरी 2026,

रविवार

क्रिकेट

कन्फर्म: टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आयेगा बांग्लादेश, खेल सलाहकार के फेसबुक पोस्ट ने मचाया बवाल

आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज यह फैसला लिया है। हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिंसक सांप्रदायिक नीति के संदर्भ में लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 04, 2026

AFG vs BAN Match Highlights

टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी बांग्‍लादेश की क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: ICC)

Bangladesh, T20 World Cup 2026: बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए भारत नहीं आएगी। इस बात की अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर यह जानकारी दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया है।

आसिफ नजरुल के फेसबुक पोस्ट ने मचाया बवाल

आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज यह फैसला लिया है। हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिंसक सांप्रदायिक नीति के संदर्भ में लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं।" इससे पहले नजरुल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को सलाह दी थी कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से टी20 विश्व कप 2026 के अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग करे।

मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के बाद बढ़ा विवाद

विवाद की शुरुआत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस फैसले के बाद हुई। जिसमें उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिये थे कि वह बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की टीम से रिलीज कर दे। यह कदम हाल के राजनीतिक तनाव और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्टों के बीच उठाया गया, जिसने दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों को गहरा आघात पहुंचाया।

बीसीबी ने जारी किया बयान

बीसीबी ने रविवार को अपने विस्तृत बयान में कहा, "बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और भारत में खेले जाने वाले विश्व कप मुकाबलों में बांग्लादेश की भागीदारी से जुड़ी समग्र परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। मौजूदा स्थिति का गहन मूल्यांकन और भारत में बांग्लादेशी दल की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करते हुए, निदेशक मंडल ने फैसला किया है कि बांग्लादेश नेशनल टीम मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगी।"

बयान में कहा गया, "इस फैसले के मद्देनजर बीसीबी ने औपचारिक रूप से आईसीसी से बांग्लादेश के सभी मुकाबलों को भारत के बाहर किसी अन्य वेन्यू पर शिफ्ट करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। बोर्ड का मानना ​​है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, बोर्ड सदस्यों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीम सही माहौल में टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके, ऐसा कदम उठाना जरूरी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि आईसीसी इस स्थिति को समझेगा और तुरंत जवाब देगा।"

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में खेला जाना है। बांग्लादेश की टीम ग्रुप सी में है। तय कार्यक्रम के अनुसार, यह टीम वेस्टइंडीज (7 फरवरी), इटली (9 फरवरी) और इंग्लैंड (14) के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुकाबले खेलेगी, जिसके बाद नेपाल के खिलाफ 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी।

Updated on:

04 Jan 2026 07:30 pm

Published on:

04 Jan 2026 07:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कन्फर्म: टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आयेगा बांग्लादेश, खेल सलाहकार के फेसबुक पोस्ट ने मचाया बवाल

