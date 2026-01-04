“हमने यह शर्मिंदगी खुद ही…” बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने पर ये क्या बोल गए शशि थरूर

Shashi Tharoor, T20 World Cup 2026: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया था कि वह बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की टीम से रिलीज कर दे। इसके बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को सलाह दी कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से टी20 विश्व कप 2026 के अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग करे।