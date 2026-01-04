4 जनवरी 2026,

क्रिकेट

“हमने यह शर्मिंदगी खुद ही…” बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने पर ये क्या बोल गए शशि थरूर

कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीसीसीआई के फैसले की आलोचना की और इसे खेल का अनावश्यक राजनीतिकरण करार दिया।

भारत

Siddharth Rai

Jan 04, 2026

कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर (Photo-IANS)

Shashi Tharoor, T20 World Cup 2026: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया था कि वह बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की टीम से रिलीज कर दे। इसके बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को सलाह दी कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से टी20 विश्व कप 2026 के अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग करे।

शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी

इस पूरे विवाद पर अब कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीसीसीआई के फैसले की आलोचना की और इसे खेल का अनावश्यक राजनीतिकरण करार दिया। उन्होंने लिखा, "इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमने यह शर्मिंदगी खुद मोल ली है।" थरूर ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने पर भी नाराजगी जताई थी और कहा था कि क्रिकेट को राजनीतिक मुद्दों से अलग रखना चाहिए।

थरूर ने बीसीसीआई के फैसले की आलोचना की

थरूर का मानना है कि कुछ क्षेत्रों को राजनीति से अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। भारत बांग्लादेश के साथ बातचीत कर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दे रहा है और यह संदेश जारी रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्तफिजुर रहमान एक क्रिकेटर हैं और उनका इन घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से नफरत या हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

थरूर ने आगे कहा कि पड़ोसी देशों को खेल के जरिए अलग-थलग करना कोई हल नहीं है। अगर भारत अपने पड़ोसियों से कहे कि उनसे कोई नहीं खेलेगा, तो यह सही नहीं होगा। इस मामले में हमें बड़ा दिल और बड़ा दिमाग दिखाने की जरूरत है।

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

04 Jan 2026 05:31 pm

Published on:

04 Jan 2026 05:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / “हमने यह शर्मिंदगी खुद ही…” बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने पर ये क्या बोल गए शशि थरूर

