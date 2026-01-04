एक हफ्ते के बाद कोमा से बाहर आए डेमियन मार्टिन, हालत को लेकर पत्नी ने दिया बड़ा अपडेट

डेमियन मार्टिन मेनिनजाइटिस के चलते इंड्यूस्ड कोमा में चले गए थे (photo - cricket Australia)
Damien Martyn Health Update: डॉक्टरों को उम्मीद है कि वे जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन को इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) से बाहर निकाल पाएंगे। मेनिनजाइटिस से बीमार मार्टिन के स्वास्थ में तेजी से सुधार हुआ है। 54 साल के मार्टिन कोमा से बाहर आ गए हैं और वह परिवार से बात कर पा रहे हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट के दिन मार्टिन को गोल्ड कोस्ट के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मार्टिन के परिवार की ओर से जारी एक बयान में करीबी दोस्त एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, "पिछले 48 घंटों में घटनाओं में अविश्वसनीय मोड़ आया है। वह अब बात कर पा रहे हैं और इलाज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोमा से बाहर आने के बाद से उन्होंने असाधारण रूप से अच्छी प्रतिक्रिया दी है, इस हद तक कि उनके परिवार को लगता है कि यह किसी चमत्कार जैसा है।''
गिलक्रिस्ट ने कहा, "यह इतना पॉजिटिव रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वह आईसीयू से अस्पताल के दूसरे हिस्से में जा पाएंगे, जो दिखाता है कि कितनी अच्छी रिकवरी हुई है और कितनी जल्दी स्थिति बदली है। वह अच्छे मूड में हैं और मिले सपोर्ट से अभिभूत हैं। अभी कुछ इलाज और निगरानी बाकी है, लेकिन स्थिति पॉजिटिव लग रही है।"
उनकी पत्नी अमांडा ने बताया है कि मार्टिन का ईलाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमांडा ने न्यूज कॉर्प से बात करते हुए कहा, "डेमियन मार्टिन का ईलाज अच्छा चल रहा है और वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान हमारे परिवार को जो समर्थन मिला है इसके लिए हम हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम साथ ही गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस दौरान हमारे परिवार का साथ दिया।"
मार्टिन ने 67 टेस्ट मैचों की 109 पारियों में 46.38 की बेहतरीन औसत से 4406 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 13 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 208 मैचों की 182 पारियों में 40.81 की औसत से 5346 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने पांच शतक और 37 अर्धशतक लगाए हैं। मार्टिन ने चार अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच भी खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 30 के औसत से 120 रन बनाए हैं। यहां भी उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है। मार्टिन ने 2006 में एशेज सीरीज के दौरान संन्यास ले लिया था और बाद में कमेंटेटर बने, लेकिन ज्यादातर समय उन्होंने लो प्रोफाइल ही रखा।
