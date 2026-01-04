4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

एक हफ्ते के बाद कोमा से बाहर आए डेमियन मार्टिन, हालत को लेकर पत्नी ने दिया बड़ा अपडेट

मार्टिन के परिवार की ओर से जारी एक बयान में करीबी दोस्त एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, "पिछले 48 घंटों में घटनाओं में अविश्वसनीय मोड़ आया है। वह अब बात कर पा रहे हैं और इलाज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोमा से बाहर आने के बाद से उन्होंने असाधारण रूप से अच्छी प्रतिक्रिया दी है, इस हद तक कि उनके परिवार को लगता है कि यह किसी चमत्कार जैसा है।''

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 04, 2026

डेमियन मार्टिन मेनिनजाइटिस के चलते इंड्यूस्ड कोमा में चले गए थे (photo - cricket Australia)

Damien Martyn Health Update: डॉक्टरों को उम्मीद है कि वे जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन को इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) से बाहर निकाल पाएंगे। मेनिनजाइटिस से बीमार मार्टिन के स्वास्थ में तेजी से सुधार हुआ है। 54 साल के मार्टिन कोमा से बाहर आ गए हैं और वह परिवार से बात कर पा रहे हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट के दिन मार्टिन को गोल्ड कोस्ट के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

एडम गिलक्रिस्ट ने मार्टिन की हेल्थ पर दिया अपडेट

मार्टिन के परिवार की ओर से जारी एक बयान में करीबी दोस्त एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, "पिछले 48 घंटों में घटनाओं में अविश्वसनीय मोड़ आया है। वह अब बात कर पा रहे हैं और इलाज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोमा से बाहर आने के बाद से उन्होंने असाधारण रूप से अच्छी प्रतिक्रिया दी है, इस हद तक कि उनके परिवार को लगता है कि यह किसी चमत्कार जैसा है।''

आईसीयू से जल्द बाहर आएंगे मार्टिन

गिलक्रिस्ट ने कहा, "यह इतना पॉजिटिव रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वह आईसीयू से अस्पताल के दूसरे हिस्से में जा पाएंगे, जो दिखाता है कि कितनी अच्छी रिकवरी हुई है और कितनी जल्दी स्थिति बदली है। वह अच्छे मूड में हैं और मिले सपोर्ट से अभिभूत हैं। अभी कुछ इलाज और निगरानी बाकी है, लेकिन स्थिति पॉजिटिव लग रही है।"

पत्नी अमांडा ने किया शुक्रिया अदा

उनकी पत्नी अमांडा ने बताया है कि मार्टिन का ईलाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमांडा ने न्यूज कॉर्प से बात करते हुए कहा, "डेमियन मार्टिन का ईलाज अच्छा चल रहा है और वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान हमारे परिवार को जो समर्थन मिला है इसके लिए हम हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम साथ ही गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस दौरान हमारे परिवार का साथ दिया।"

मार्टिन का अंतरराष्ट्रीय करियर

मार्टिन ने 67 टेस्ट मैचों की 109 पारियों में 46.38 की बेहतरीन औसत से 4406 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 13 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 208 मैचों की 182 पारियों में 40.81 की औसत से 5346 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने पांच शतक और 37 अर्धशतक लगाए हैं। मार्टिन ने चार अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच भी खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 30 के औसत से 120 रन बनाए हैं। यहां भी उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है। मार्टिन ने 2006 में एशेज सीरीज के दौरान संन्यास ले लिया था और बाद में कमेंटेटर बने, लेकिन ज्यादातर समय उन्होंने लो प्रोफाइल ही रखा।

ये भी पढ़ें

IND vs BAN: 2026 में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला तय, जानिए कब और कितने मैच होंगे
खेल
Team India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Jan 2026 03:14 pm

Published on:

04 Jan 2026 03:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एक हफ्ते के बाद कोमा से बाहर आए डेमियन मार्टिन, हालत को लेकर पत्नी ने दिया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

21 साल के बल्लेबाज ने 6 गेंदों में बना दिए 48 रन! जानिए कैसे बना ये अजीबो गरीब रिकॉर्ड

क्रिकेट

बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग पर आया BCCI का जवाब, कहा – किसी की मर्जी…

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026
क्रिकेट

बांग्लादेश ने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया टीम का ऐलान

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026
क्रिकेट

बारिश से धुला आधे दिन का खेल, इंग्‍लैंड पहले दिन स्‍टंप तक 211/3, रूट-ब्रूक ने ठोक डाले अर्धशतक

Aus vs Eng 5th Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

सिडनी टेस्‍ट में बॉन्‍डी बीच आतंकी हमले के हीरो अहमद अल अहमद को खिलाड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

Aus vs Eng 5th Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.