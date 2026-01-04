एक हफ्ते के बाद कोमा से बाहर आए डेमियन मार्टिन, हालत को लेकर पत्नी ने दिया बड़ा अपडेट

मार्टिन ने 67 टेस्ट मैचों की 109 पारियों में 46.38 की बेहतरीन औसत से 4406 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 13 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 208 मैचों की 182 पारियों में 40.81 की औसत से 5346 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने पांच शतक और 37 अर्धशतक लगाए हैं। मार्टिन ने चार अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच भी खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 30 के औसत से 120 रन बनाए हैं। यहां भी उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है। मार्टिन ने 2006 में एशेज सीरीज के दौरान संन्यास ले लिया था और बाद में कमेंटेटर बने, लेकिन ज्यादातर समय उन्होंने लो प्रोफाइल ही रखा।